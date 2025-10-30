Відео
Україна
Трамп теж почав трусити "ядеркою" — що наказав Міністерству війни

Трамп теж почав трусити "ядеркою" — що наказав Міністерству війни

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 03:36
Оновлено: 03:43
США розпочнуть ядерні випробування — Трамп дав наказ
Дональд Трамп на кораблі ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї в країні. Він пояснив це рішення необхідністю підтримувати військовий паритет, враховуючи програми інших держав, зокрема РФ та Китаю.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social

Читайте також:

Коли почнуться ядерні випробування за наказом Трампа

Трамп теж почав трусити "ядеркою" — що наказав Міністерству війни - фото 1
Повідомлення Трампа про ядерні випробування. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням американського президента, його наказ про початок процесу ядерних тестів має бути розпочато негайно. Трамп підкреслив значні потужності ядерного арсеналу США, які були модернізовані під час його першого президентського терміну.

"Через те, що інші країни проводять випробування, я наказав Міністерству війни розпочати тестування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес почнеться негайно", — написав Трамп.

Лідер США зазначив, що його країна має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша держава. Росія — на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом 5 років. 

Попри свій наказ Трамп висловив своє негативне ставлення до проведення випробувань через їх руйнівний потенціал.  

Останні ядерні випробування США проводили у 1992 році. 

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп закликав диктатора Путіна припинити хвалитися новими ядерними випробуваннями, а краще зупинити війну проти України. 

А кандидат політичних наук Андрій Ковальов пояснив, чому Росія не застосувала ядерну зброю. За його словами, саме Китай є гарантом того, що Москва не використала її.

США Дональд Трамп ядерна зброя ядерна небезпека випробовування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
