Ковальов пояснив, хто стримує ядерні плани Росії

Ядерна зброя Росії. Фото: росЗМІ

Кандидат політичних наук Андрій Ковальов пояснив, чому Росія не застосувала ядерну зброю. За його словами, саме Китай є гарантом того, що Москва не використала її.

Про це Андрій Ковальов розповів в ефірі День.LIVE у середу, 29 жовтня.

"Очевидно, Китай заборонив Російській Федерації це робити. За моєю інформацією, є так, що навіть Китай пригрозив, що якщо РФ застосує ядерну зброю проти когось, то Китай у відповідь застосує ядерну зброю проти Росії, оскільки Китай не зацікавлений зараз порушувати той баланс, який існує. Фактично, як би це дивно не звучало, Китай є для нас гарантом того, що РФ ніколи не застосує ядерну зброю", — зазначив Ковальов.

Він нагадав, що близько рік тому у Росії часто лунали заяви про ядерну зброю, "брудну бомбу", а потім після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ця тема фактично "розчинилася".

"З цього я роблю висновки, що саме Китай є гарантом, який застерігає Путіна і Росію від непередбачуваних кроків. Якраз у Китаю є всі ті важелі, аби зупинити Путіна", — каже Ковальов.

За його словами, наразі ключове питання, чи вдасться Трампу запропонувати Китаю щось таке, щоби Пекіну було вигідно зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, 30 жовтня лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Новини.LIVE зібрали прогнози, що може змінитися після переговорів.

Крім того, свої очікування від зустрічі висловив український лідер Володимир Зеленський.