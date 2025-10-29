Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Ковальов пояснив, чому Росія досі не застосувала ядерну зброю

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 23:01
Оновлено: 23:01
Ковальов пояснив, хто стримує ядерні плани Росії
Ядерна зброя Росії. Фото: росЗМІ

Кандидат політичних наук Андрій Ковальов пояснив, чому Росія не застосувала ядерну зброю. За його словами, саме Китай є гарантом того, що Москва не використала її.

Про це Андрій Ковальов розповів в ефірі День.LIVE у середу, 29 жовтня.

Читайте також:

Ядерна зброя Росії

"Очевидно, Китай заборонив Російській Федерації це робити. За моєю інформацією, є так, що навіть Китай пригрозив, що якщо РФ застосує ядерну зброю проти когось, то Китай у відповідь застосує ядерну зброю проти Росії, оскільки Китай не зацікавлений зараз порушувати той баланс, який існує. Фактично, як би це дивно не звучало, Китай є для нас гарантом того, що РФ ніколи не застосує ядерну зброю", — зазначив Ковальов.

Він нагадав, що близько рік тому у Росії часто лунали заяви про ядерну зброю, "брудну бомбу", а потім після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ця тема фактично "розчинилася".

"З цього я роблю висновки, що саме Китай є гарантом, який застерігає Путіна і Росію від непередбачуваних кроків. Якраз у Китаю є всі ті важелі, аби зупинити Путіна", — каже Ковальов.

За його словами, наразі ключове питання, чи вдасться Трампу запропонувати Китаю щось таке, щоби Пекіну було вигідно зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, 30 жовтня лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Новини.LIVE зібрали прогнози, що може змінитися після переговорів.

Крім того, свої очікування від зустрічі висловив український лідер Володимир Зеленський.

війна Китай Дональд Трамп ядерна зброя Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
