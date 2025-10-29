Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие

Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 23:01
обновлено: 23:01
Ковалев объяснил, кто сдерживает ядерные планы России
Ядерное оружие России. Фото: росСМИ

Кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие. По его словам, именно Китай является гарантом того, что Москва не использовала его.

Об этом Андрей Ковалев рассказал в эфире День.LIVE в среду, 29 октября.

Реклама
Читайте также:

Ядерное оружие России

"Очевидно, Китай запретил Российской Федерации это делать. По моей информации, есть так, что даже Китай пригрозил, что если РФ применит ядерное оружие против кого-то, то Китай в ответ применит ядерное оружие против России, поскольку Китай не заинтересован сейчас нарушать тот баланс, который существует. Фактически, как бы это странно не звучало, Китай является для нас гарантом того, что РФ никогда не применит ядерное оружие", — отметил Ковалев.

Он напомнил, что около года назад в России часто звучали заявления о ядерном оружии, "грязной бомбе", а потом после встречи российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином эта тема фактически "растворилась".

"Из этого я делаю выводы, что именно Китай является гарантом, который предостерегает Путина и Россию от непредсказуемых шагов. Как раз у Китая есть все те рычаги, чтобы остановить Путина", — говорит Ковалев.

По его словам, сейчас ключевой вопрос, удастся ли Трампу предложить Китаю что-то такое, чтобы Пекину было выгодно остановить войну в Украине.

Напомним, 30 октября лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Новини.LIVE собрали прогнозы, что может измениться после переговоров.

Кроме того, свои ожидания от встречи высказал украинский лидер Владимир Зеленский.

война Китай Дональд Трамп ядерное оружие Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации