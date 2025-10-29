Ковалев объяснил, кто сдерживает ядерные планы России

Ядерное оружие России. Фото: росСМИ

Кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие. По его словам, именно Китай является гарантом того, что Москва не использовала его.

Об этом Андрей Ковалев рассказал в эфире День.LIVE в среду, 29 октября.

"Очевидно, Китай запретил Российской Федерации это делать. По моей информации, есть так, что даже Китай пригрозил, что если РФ применит ядерное оружие против кого-то, то Китай в ответ применит ядерное оружие против России, поскольку Китай не заинтересован сейчас нарушать тот баланс, который существует. Фактически, как бы это странно не звучало, Китай является для нас гарантом того, что РФ никогда не применит ядерное оружие", — отметил Ковалев.

Он напомнил, что около года назад в России часто звучали заявления о ядерном оружии, "грязной бомбе", а потом после встречи российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином эта тема фактически "растворилась".

"Из этого я делаю выводы, что именно Китай является гарантом, который предостерегает Путина и Россию от непредсказуемых шагов. Как раз у Китая есть все те рычаги, чтобы остановить Путина", — говорит Ковалев.

По его словам, сейчас ключевой вопрос, удастся ли Трампу предложить Китаю что-то такое, чтобы Пекину было выгодно остановить войну в Украине.

Напомним, 30 октября лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Новини.LIVE собрали прогнозы, что может измениться после переговоров.

Кроме того, свои ожидания от встречи высказал украинский лидер Владимир Зеленский.