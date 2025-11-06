Трамп заявив про можливий план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати планують розробку спільного плану з ядерного роззброєння. Це буде проходити спільно з Китаєм та Росією.

Про це американський лідер заявив на Американському бізнес форумі в Маямі у четвер, 6 листопада.

План з ядерного роззброєння

"Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія друга. Китай третій", — заявив Трамп.

Президент США висловив переконання, що Китай прагне наздогнати Сполучені Штати та здатен досягти цього протягом найближчих чотирьох-п’яти років.

"І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох", — сказав Трамп.

Він також додав: "Побачимо, чи це спрацює".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї США. Зокрема, він вже поставив цю задачу перед Пентагоном.

Потім Дональд Трамп прокоментував свою нещодавню заяву про можливість відновлення ядерних випробувань. Він зазначив, якщо інші країни їх проводять, тоді і США робитимуть це.