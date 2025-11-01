Трамп заявив, що США відновлять ядерні випробування

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою нещодавню заяву про можливість відновлення ядерних випробувань. Він зазначив, якщо інші країни їх проводять, тоді і США робитимуть це.

Про це у Telegram повідомляє Clash Report.

Що сказав Трамп про ядерні випробування

Під час спілкування із пресою на борту Air Force One, Трамп відповів на запитання щодо імовірних підземних ядерних вибухів.

"Ви скоро дізнаєтесь, але ми проведемо деякі тести. Так. Інші країни це роблять. Якщо вони це роблять, то й ми будемо", — заявив президент США.

Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї США. Зокрема, він вже поставив цю задачу перед Пентагоном.

