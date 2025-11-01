Відео
Трамп зробив нову заяву про ядерні випробування — що сказав

Трамп зробив нову заяву про ядерні випробування — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 02:45
Оновлено: 02:41
Трамп заявив, що США відновлять ядерні випробування
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою нещодавню заяву про можливість відновлення ядерних випробувань. Він зазначив, якщо інші країни їх проводять, тоді і США робитимуть це.

Про це у Telegram повідомляє Clash Report.

Що сказав Трамп про ядерні випробування

Під час спілкування із пресою на борту Air Force One, Трамп відповів на запитання щодо імовірних підземних ядерних вибухів.

"Ви скоро дізнаєтесь, але ми проведемо деякі тести. Так. Інші країни це роблять. Якщо вони це роблять, то й ми будемо", — заявив президент США.

Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї США. Зокрема, він вже поставив цю задачу перед Пентагоном.

Також ми писали, що Трампа під час візиту у Південну Корею, 29 жовтня, нагородили найвищим орденом країни та вручили копію золотої корони.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
