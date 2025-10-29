Трампу вручили орден та копію золотої корони у Південній Кореї

Дональд Трамп отримує нагороду у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Очільника США Дональда Трампа під час візиту у Південну Корею нагородили найвищим орденом країни та вручили копію золотої корони. Він став першим американським президентом, який отримав такі нагороди.

Про це пише Reuters.

Нагорода для Трампа у Південній Кореї

Дональд Трамп прибув до Південної Кореї 29 жовтня в рамках свого турне Азією. Раніше він відвідав Малайзію та Японію. Під час цього візиту президент Південної Кореї Лі Чже Мьон нагородив Трампа найвищою нагородою країни — "Великим орденом Мугунгва" — на знак його ролі як "миротворця" на Корейському півострові.

"Це велика честь. Я хотів би носити його прямо зараз", — сказав Трамп після того, як йому повідомили, що він став першим американським президентом, який отримав цей орден.

Крім того, американському лідеру подарували копію золотої корони Чхонмачхон. Це 1500-річний артефакт, який виявили у гробниці в Кьонджу і який є однією з найважчих золотих корон, коли-небудь знайдених.є

Дональд Трамп отримує нагороди в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

"Це символізує історію Сілла, яка підтримувала довготривалий період миру на Корейському півострові, а також нову еру мирного співіснування і спільного розвитку, задля якої працюватимуть разом США та Південна Корея", — йдеться у матеріалі.

