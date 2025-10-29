Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вперше в історії США — Трампу в Кореї вручили особливу нагороду

Вперше в історії США — Трампу в Кореї вручили особливу нагороду

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:45
Оновлено: 14:46
Трампу вручили орден та копію золотої корони у Південній Кореї
Дональд Трамп отримує нагороду у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Очільника США Дональда Трампа під час візиту у Південну Корею нагородили найвищим орденом країни та вручили копію золотої корони. Він став першим американським президентом, який отримав такі нагороди.

Про це пише Reuters

Реклама
Читайте також:

Нагорода для Трампа у Південній Кореї

Дональд Трамп прибув до Південної Кореї 29 жовтня в рамках свого турне Азією. Раніше він відвідав Малайзію та Японію. Під час цього візиту президент Південної Кореї Лі Чже Мьон нагородив Трампа найвищою нагородою країни — "Великим орденом Мугунгва" — на знак його ролі як "миротворця" на Корейському півострові.

"Це велика честь. Я хотів би носити його прямо зараз", — сказав Трамп після того, як йому повідомили, що він став першим американським президентом, який отримав цей орден.

Крім того, американському лідеру подарували копію золотої корони Чхонмачхон. Це 1500-річний артефакт, який виявили у гробниці в Кьонджу і який є однією з найважчих золотих корон, коли-небудь знайдених.є

Дональд Трамп в Південній Кореї
Дональд Трамп отримує нагороди в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

"Це символізує історію Сілла, яка підтримувала довготривалий період миру на Корейському півострові, а також нову еру мирного співіснування і спільного розвитку, задля якої працюватимуть разом США та Південна Корея", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, для Трампа влаштували "золотий" обід у Південній Кореї. Особливу увагу приділили десерту, який отримав назву "Десерт миротворця".

Також ми писали, що президент США заявив про намір знизити мита для Китаю. Йдеться про мита, які запровадили для боротьби проти незаконного обігу фентанілу.

США Дональд Трамп нагорода Південна Корея президент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації