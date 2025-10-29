Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Для Трампа влаштували "золотий" обід у Південній Кореї

Для Трампа влаштували "золотий" обід у Південній Кореї

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:00
Оновлено: 13:53
Трампа нагодували золотим обідом у Південній Кореї — фото меню
Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Південної Кореї став головним гостем урочистого обіду, який підготували з особливим символізмом і натяками на його відому любов до золота. Частування для глав держав складалися як із американських, так і традиційних корейських страв.

Про це пише CNN та Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Чим нагодували Дональда Трампа у Південній Кореї 

Гостям подали салат із морепродуктів — креветок, гребінців і морського вушка — у класичній заправці "Тисяча островів" як відсилку до нью-йоркського коріння Трампа. Основною стравою стали тушковані короткі ребра з американської яловичини, овочами, каштанами, грибами та свіжозібраним корейським рисом.

Що їдять президенти
Меню для Дональла Трампа та Лі Дже Мьона. Фото: Білий дім США

У меню також були яловичі котлети з кетчупом, грильований тодеок із гострою кетчупною глазур’ю кочуджан і традиційна капуста кімчі.

Особливу увагу приділили десерту, який отримав назву "Десерт миротворця". У меню описано, що це "золотий" брауні з цитрусовими, поданий на тарілці з написом "МИР". Як пояснили в офісі південнокорейського президента, страва символізує "спільну відданість двох країн миру та процвітанню".

Пізніше того ж дня на вечері-бенкеті гостям подавали вина Trump Chardonnay і Trump Cabernet Sauvignon, які були вироблені на виноробні, що належить сину американського президента Еріку Трампу.

Аналітики звернули увагу, що візит до Південної Кореї супроводжувався ретельно продуманими символами, які поєднали корейські традиції, американські смаки та яскраву "золоту" естетику, яку так полюбляє Дональд Трамп. 

Трамп у Південній Кореї
Президент США Дональд Трамп відвідав вечерю лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Напередодні обіду Трампу навіть подарували копію стародавньої золотої корони королівства Сілла, що зберігається в Національному музеї Кьонджу. Сам президент Лі з’явився на зустріч у краватці золотого кольору, пошитій на замовлення —це своєрідний жест, який, за словами його офісу, мав "відобразити смак президента Трампа до золота та символізувати золоте майбутнє корейсько-американського альянсу".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що роздумує над зниженням мит проти Китаю

Також стало відомо, що завтра, у п'ятницю 30 жовтня, вперше за шість років Дональд Трамп зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

 

США їжа Дональд Трамп Південна Корея візит
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації