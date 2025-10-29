Трампа нагодували золотим обідом у Південній Кореї — фото меню

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Південної Кореї став головним гостем урочистого обіду, який підготували з особливим символізмом і натяками на його відому любов до золота. Частування для глав держав складалися як із американських, так і традиційних корейських страв.

Про це пише CNN та Bloomberg.

Чим нагодували Дональда Трампа у Південній Кореї

Гостям подали салат із морепродуктів — креветок, гребінців і морського вушка — у класичній заправці "Тисяча островів" як відсилку до нью-йоркського коріння Трампа. Основною стравою стали тушковані короткі ребра з американської яловичини, овочами, каштанами, грибами та свіжозібраним корейським рисом.

Меню для Дональла Трампа та Лі Дже Мьона. Фото: Білий дім США

У меню також були яловичі котлети з кетчупом, грильований тодеок із гострою кетчупною глазур’ю кочуджан і традиційна капуста кімчі.

Особливу увагу приділили десерту, який отримав назву "Десерт миротворця". У меню описано, що це "золотий" брауні з цитрусовими, поданий на тарілці з написом "МИР". Як пояснили в офісі південнокорейського президента, страва символізує "спільну відданість двох країн миру та процвітанню".

Пізніше того ж дня на вечері-бенкеті гостям подавали вина Trump Chardonnay і Trump Cabernet Sauvignon, які були вироблені на виноробні, що належить сину американського президента Еріку Трампу.

Аналітики звернули увагу, що візит до Південної Кореї супроводжувався ретельно продуманими символами, які поєднали корейські традиції, американські смаки та яскраву "золоту" естетику, яку так полюбляє Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп відвідав вечерю лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Напередодні обіду Трампу навіть подарували копію стародавньої золотої корони королівства Сілла, що зберігається в Національному музеї Кьонджу. Сам президент Лі з’явився на зустріч у краватці золотого кольору, пошитій на замовлення —це своєрідний жест, який, за словами його офісу, мав "відобразити смак президента Трампа до золота та символізувати золоте майбутнє корейсько-американського альянсу".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що роздумує над зниженням мит проти Китаю.

Також стало відомо, що завтра, у п'ятницю 30 жовтня, вперше за шість років Дональд Трамп зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпінем.