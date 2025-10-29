Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Для Трампа устроили "золотой" обед в Южной Корее

Для Трампа устроили "золотой" обед в Южной Корее

Ua en ru
Дата публикации 29 октября 2025 14:00
обновлено: 14:36
Трампа накормили золотым обедом в Южной Корее - фото меню
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп во время визита в Южную Корею стал главным гостем торжественного обеда, который подготовили с особым символизмом и намеками на его известную любовь к золоту. Угощения для глав государств состояли как из американских, так и традиционных корейских блюд.

Об этом пишет CNN и Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Чем накормили Дональда Трампа в Южной Корее

Гостям подали салат из морепродуктов — креветок, гребешков и морского ушка - в классической заправке "Тысяча островов" как отсылку к нью-йоркским корням Трампа. Основным блюдом стали тушеные короткие ребра из американской говядины, овощами, каштанами, грибами и свежесобранным корейским рисом.

Що їдять президенти
Меню для Дональла Трампа и Ли Дже Мьона. Фото: Белый дом США

В меню также были говяжьи котлеты с кетчупом, грилированный тодеок с острой кетчупной глазурью кочуджан и традиционная капуста кимчи.

Особое внимание уделили десерту, который получил название "Десерт миротворца". В меню описано, что это "золотой" брауни с цитрусовыми, поданный на тарелке с надписью "МИР". Как пояснили в офисе южнокорейского президента, блюдо символизирует "общую преданность двух стран миру и процветанию".

Позже в тот же день на ужине-банкете гостям подавали вина Trump Chardonnay и Trump Cabernet Sauvignon, которые были произведены на винодельне, принадлежащей сыну американского президента Эрику Трампу.

Аналитики обратили внимание, что визит в Южную Корею сопровождался тщательно продуманными символами, которые соединили корейские традиции, американские вкусы и яркую "золотую" эстетику, которую так любит Дональд Трамп.

Трамп у Південній Кореї
Президент США Дональд Трамп посетил ужин лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Накануне обеда Трампу даже подарили копию древней золотой короны королевства Силла, хранящейся в Национальном музее Кёнджу. Сам президент Ли появился на встрече в галстуке золотого цвета, пошитом на заказ — это своеобразный жест, который, по словам его офиса, должен был "отразить вкус президента Трампа к золоту и символизировать золотое будущее корейско-американского альянса".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что размышляет над снижением пошлин против Китая.

Также стало известно, что завтра, в пятницу 30 октября, впервые за шесть лет Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем.

США еда Дональд Трамп Южная Корея визит
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации