Трампа накормили золотым обедом в Южной Корее - фото меню

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп во время визита в Южную Корею стал главным гостем торжественного обеда, который подготовили с особым символизмом и намеками на его известную любовь к золоту. Угощения для глав государств состояли как из американских, так и традиционных корейских блюд.

Об этом пишет CNN и Bloomberg.

Чем накормили Дональда Трампа в Южной Корее

Гостям подали салат из морепродуктов — креветок, гребешков и морского ушка - в классической заправке "Тысяча островов" как отсылку к нью-йоркским корням Трампа. Основным блюдом стали тушеные короткие ребра из американской говядины, овощами, каштанами, грибами и свежесобранным корейским рисом.

Меню для Дональла Трампа и Ли Дже Мьона. Фото: Белый дом США

В меню также были говяжьи котлеты с кетчупом, грилированный тодеок с острой кетчупной глазурью кочуджан и традиционная капуста кимчи.

Особое внимание уделили десерту, который получил название "Десерт миротворца". В меню описано, что это "золотой" брауни с цитрусовыми, поданный на тарелке с надписью "МИР". Как пояснили в офисе южнокорейского президента, блюдо символизирует "общую преданность двух стран миру и процветанию".

Позже в тот же день на ужине-банкете гостям подавали вина Trump Chardonnay и Trump Cabernet Sauvignon, которые были произведены на винодельне, принадлежащей сыну американского президента Эрику Трампу.

Аналитики обратили внимание, что визит в Южную Корею сопровождался тщательно продуманными символами, которые соединили корейские традиции, американские вкусы и яркую "золотую" эстетику, которую так любит Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп посетил ужин лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Накануне обеда Трампу даже подарили копию древней золотой короны королевства Силла, хранящейся в Национальном музее Кёнджу. Сам президент Ли появился на встрече в галстуке золотого цвета, пошитом на заказ — это своеобразный жест, который, по словам его офиса, должен был "отразить вкус президента Трампа к золоту и символизировать золотое будущее корейско-американского альянса".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что размышляет над снижением пошлин против Китая.

Также стало известно, что завтра, в пятницу 30 октября, впервые за шесть лет Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем.