Трампу вручили орден и копию золотой короны в Южной Корее

Дональд Трамп получает награду в Южной Корее. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Главу США Дональда Трампа во время визита в Южную Корею наградили высшим орденом страны и вручили копию золотой короны. Он стал первым американским президентом, который получил такие награды.

Об этом пишет Reuters.

Награда для Трампа в Южной Корее

Дональд Трамп прибыл в Южную Корею 29 октября в рамках своего турне по Азии. Ранее он посетил Малайзию и Японию. Во время этого визита президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён наградил Трампа высшей наградой страны — "Большим орденом Мугунгва" — в знак его роли как "миротворца" на Корейском полуострове.

"Это большая честь. Я хотел бы носить его прямо сейчас", — сказал Трамп после того, как ему сообщили, что он стал первым американским президентом, получившим этот орден.

Кроме того, американскому лидеру подарили копию золотой короны Чхонмачхон. Это 1500-летний артефакт, который обнаружили в гробнице в Кенджу и который является одной из самых тяжелых золотых корон, когда-либо найденных.

Дональд Трамп получает награды в Южной Корее. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

"Это символизирует историю Силла, которая поддерживала длительный период мира на Корейском полуострове, а также новую эру мирного сосуществования и совместного развития, ради которой будут работать вместе США и Южная Корея", — говорится в материале.

