Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Впервые в истории США — Трампу в Корее вручили особую награду

Впервые в истории США — Трампу в Корее вручили особую награду

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 14:45
обновлено: 14:46
Трампу вручили орден и копию золотой короны в Южной Корее
Дональд Трамп получает награду в Южной Корее. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Главу США Дональда Трампа во время визита в Южную Корею наградили высшим орденом страны и вручили копию золотой короны. Он стал первым американским президентом, который получил такие награды.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Награда для Трампа в Южной Корее

Дональд Трамп прибыл в Южную Корею 29 октября в рамках своего турне по Азии. Ранее он посетил Малайзию и Японию. Во время этого визита президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён наградил Трампа высшей наградой страны — "Большим орденом Мугунгва" — в знак его роли как "миротворца" на Корейском полуострове.

"Это большая честь. Я хотел бы носить его прямо сейчас", — сказал Трамп после того, как ему сообщили, что он стал первым американским президентом, получившим этот орден.

Кроме того, американскому лидеру подарили копию золотой короны Чхонмачхон. Это 1500-летний артефакт, который обнаружили в гробнице в Кенджу и который является одной из самых тяжелых золотых корон, когда-либо найденных.

Дональд Трамп в Південній Кореї
Дональд Трамп получает награды в Южной Корее. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

"Это символизирует историю Силла, которая поддерживала длительный период мира на Корейском полуострове, а также новую эру мирного сосуществования и совместного развития, ради которой будут работать вместе США и Южная Корея", — говорится в материале.

Напомним, для Трампа устроили "золотой" обед в Южной Корее. Особое внимание уделили десерту, который получил название "Десерт миротворца".

Также мы писали, что президент США заявил о намерении снизить пошлины для Китая. Речь идет о пошлинах, которые ввели для борьбы против незаконного оборота фентанила.

США Дональд Трамп награда Южная Корея президент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации