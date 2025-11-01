Трамп заявил, что США возобновят ядерные испытания

Трамп сделал новое заявление о ядерных испытаниях — что сказал
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.
Об этом в Telegram сообщает Clash Report.
Что сказал Трамп о ядерных испытаниях
Во время общения с прессой на борту Air Force One, Трамп ответил на вопрос о вероятных подземных ядерных взрывах.
"Вы скоро узнаете, но мы проведем некоторые тесты. Да. Другие страны это делают. Если они это делают, то и мы будем", — заявил президент США.
Напомним, 30 октября Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.
Также мы писали, что Трампа во время визита в Южную Корею, 29 октября, наградили высшим орденом страны и вручили копию золотой короны.
Читайте Новини.LIVE!