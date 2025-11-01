Видео
Видео

Трамп сделал новое заявление о ядерных испытаниях — что сказал

Трамп сделал новое заявление о ядерных испытаниях — что сказал

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 02:45
обновлено: 02:41
Трамп заявил, что США возобновят ядерные испытания
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.

Об этом в Telegram сообщает Clash Report. 

Читайте также:

Что сказал Трамп о ядерных испытаниях

Во время общения с прессой на борту Air Force One, Трамп ответил на вопрос о вероятных подземных ядерных взрывах.

"Вы скоро узнаете, но мы проведем некоторые тесты. Да. Другие страны это делают. Если они это делают, то и мы будем", — заявил президент США.

Напомним, 30 октября Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.

Также мы писали, что Трампа во время визита в Южную Корею, 29 октября, наградили высшим орденом страны и вручили копию золотой короны.

США оружие Дональд Трамп ядерное оружие президент ядерная опасность
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
