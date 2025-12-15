Видео
Сторонники MAGA разочарованы политикой Трампа — новый опрос

Сторонники MAGA разочарованы политикой Трампа — новый опрос

ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:44
Трамп разочаровал американцев — чем недовольны фанаты MAGA
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Поддержка президента США Дональда Трампа среди сторонников движения MAGA заметно сократилась. Американцы усомнились в правильности курса политики Трампа и будущим экономики страны.

Об этом свидетельствует новый опрос NBC News Decision Desk Poll, проведенный на платформе SurveyMonkey.

Дональд Трамп теряет позиции даже среди самых ярых сторонников движения MAGA

Согласно исследованию, 64% взрослых американцев считают, что страна движется по неправильному пути. Главной проблемой респонденты называют экономику, в частности инфляцию и рост повседневных расходов, которые влияют даже на сторонников президента. Многие опрошенные отметили, что вынуждены пересматривать расходы на продукты, праздничные покупки и развлечения.

Что думают американцы о политике Трампа. Фото: скриншот

Рейтинг одобрения Трампа составляет 42%, тогда как 58% не одобряют его деятельность. С апреля 2025 года этот показатель снизился на 3%. В то же время уменьшается доля тех, кто "решительно одобряет" президента — с 26% в апреле до 21% сейчас, тогда как доля "решительного неодобрения" выросла до 44%.

Самые заметные изменения фиксируются среди республиканцев и сторонников MAGA. Среди республиканцев MAGA уровень одобрения Трампа остается высоким - его поддерживают 70%, но это на 8% меньше, чем весной. Кроме того, все меньше республиканцев идентифицируют себя именно с движением MAGA - сейчас партия почти поровну поделилась между традиционной республиканской идентичностью и движением Трампа.

Идентифицируют ли дальше себя американцы в MAGA. Фото: скриншот

Опрос также показывает ухудшение экономических настроений. 35% американцев считают, что их финансовое положение стало хуже, чем год назад, причем среди людей с доходом до 50 тыс. долларов таких 45%. Именно эта группа больше всего страдает от высоких цен на жилье и продукты питания. В то же время американцы с доходом более 100 тыс. долларов чаще называют главными проблемами медицинское страхование и пенсионное планирование.

Также в материале упоминается, что некоторые резонансные решения Трампа воспринимаются американцами негативно. Среди примеров — урегулирование спора вокруг так называемых "досье Джеффри Эпштейна": сначала президент выступал против попыток Конгресса добиться принудительного обнародования, однако в прошлом месяце, по тексту, уступил давлению с обеих партий.

На фоне роста цен большинство опрошенных сообщили, что сокращают расходы и меняют потребительские привычки. При этом 53% респондентов заявили, что больше доверяют Демократической партии в вопросе сдерживания роста цен, чем Республиканской (47%).

Напомним, тем временем Дональд Трамп продолжает продвигать идею сдачи Донбасса России и предложил создать там буферную зону.

В то же время Дональд Трамп недавно сделал заявление, что обсуждал с Россией и Китаем возможность сократить запасы ядерного оружия.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
