Трамп разочаровал американцев — чем недовольны фанаты MAGA

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Поддержка президента США Дональда Трампа среди сторонников движения MAGA заметно сократилась. Американцы усомнились в правильности курса политики Трампа и будущим экономики страны.

Об этом свидетельствует новый опрос NBC News Decision Desk Poll, проведенный на платформе SurveyMonkey.

Реклама

Читайте также:

Дональд Трамп теряет позиции даже среди самых ярых сторонников движения MAGA

Согласно исследованию, 64% взрослых американцев считают, что страна движется по неправильному пути. Главной проблемой респонденты называют экономику, в частности инфляцию и рост повседневных расходов, которые влияют даже на сторонников президента. Многие опрошенные отметили, что вынуждены пересматривать расходы на продукты, праздничные покупки и развлечения.

Что думают американцы о политике Трампа. Фото: скриншот

Рейтинг одобрения Трампа составляет 42%, тогда как 58% не одобряют его деятельность. С апреля 2025 года этот показатель снизился на 3%. В то же время уменьшается доля тех, кто "решительно одобряет" президента — с 26% в апреле до 21% сейчас, тогда как доля "решительного неодобрения" выросла до 44%.

Самые заметные изменения фиксируются среди республиканцев и сторонников MAGA. Среди республиканцев MAGA уровень одобрения Трампа остается высоким - его поддерживают 70%, но это на 8% меньше, чем весной. Кроме того, все меньше республиканцев идентифицируют себя именно с движением MAGA - сейчас партия почти поровну поделилась между традиционной республиканской идентичностью и движением Трампа.

Идентифицируют ли дальше себя американцы в MAGA. Фото: скриншот

Опрос также показывает ухудшение экономических настроений. 35% американцев считают, что их финансовое положение стало хуже, чем год назад, причем среди людей с доходом до 50 тыс. долларов таких 45%. Именно эта группа больше всего страдает от высоких цен на жилье и продукты питания. В то же время американцы с доходом более 100 тыс. долларов чаще называют главными проблемами медицинское страхование и пенсионное планирование.

Также в материале упоминается, что некоторые резонансные решения Трампа воспринимаются американцами негативно. Среди примеров — урегулирование спора вокруг так называемых "досье Джеффри Эпштейна": сначала президент выступал против попыток Конгресса добиться принудительного обнародования, однако в прошлом месяце, по тексту, уступил давлению с обеих партий.

На фоне роста цен большинство опрошенных сообщили, что сокращают расходы и меняют потребительские привычки. При этом 53% респондентов заявили, что больше доверяют Демократической партии в вопросе сдерживания роста цен, чем Республиканской (47%).

Напомним, тем временем Дональд Трамп продолжает продвигать идею сдачи Донбасса России и предложил создать там буферную зону.

В то же время Дональд Трамп недавно сделал заявление, что обсуждал с Россией и Китаем возможность сократить запасы ядерного оружия.