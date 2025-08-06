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Головна Новини дня Зеленський обігнав Трампа та Байдена у рейтингу симпатій США

Зеленський обігнав Трампа та Байдена у рейтингу симпатій США

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Дата публікації: 6 серпня 2025 10:44
Зеленський у США вдвічі популярніший за Трампа — опитування Gallup
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Згідно з новим опитуванням соціологічної служби Gallup, президент України Володимир Зеленський має у США значно вищий рівень популярності, ніж президент США Дональд Трамп. Його рейтинг прихильності з боку американців удвічі перевищує показники експрезидента США.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Зеленський посів друге місце серед 14 відомих персон, яких оцінювали учасники опитування. Попереду нього лише Папа Лев XIV — перший американський понтифік, який очолив список із чистим рейтингом +46%.

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Рейтинг. Фото: скриншот

На третій позиції опинився сенатор від Вермонту Берні Сандерс, далі йдуть президент Франції Еммануель Макрон і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес. Сандерс — єдиний, окрім Зеленського й Папи Льва, хто отримав позитивний чистий рейтинг.

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Водночас найбільш негативну оцінку отримав Ілон Маск. Його чистий рейтинг схильності становить -28%, що зробило його найменш популярним серед респондентів.

В опитуванні взяли участь 1002 громадянина США. У Gallup наголошують, що саме чистий рівень схильності — один із найточніших способів оцінити громадське ставлення до як відомих, так і менш популярних особистостей.

Нагадаємо, Дональд Трамп тим часом висловився щодо політичного майбутнього Джей Ді Венса

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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