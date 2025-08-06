Зеленський у США вдвічі популярніший за Трампа — опитування Gallup

Зеленський обігнав Трампа та Байдена у рейтингу симпатій США
Згідно з новим опитуванням соціологічної служби Gallup, президент України Володимир Зеленський має у США значно вищий рівень популярності, ніж президент США Дональд Трамп. Його рейтинг прихильності з боку американців удвічі перевищує показники експрезидента США.
Про це повідомляє The Telegraph.
Зеленський популярніший в США за Трампа та Байдена
Зеленський посів друге місце серед 14 відомих персон, яких оцінювали учасники опитування. Попереду нього лише Папа Лев XIV — перший американський понтифік, який очолив список із чистим рейтингом +46%.
На третій позиції опинився сенатор від Вермонту Берні Сандерс, далі йдуть президент Франції Еммануель Макрон і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес. Сандерс — єдиний, окрім Зеленського й Папи Льва, хто отримав позитивний чистий рейтинг.
Хто в рейтингу має найбільшу ненависть від американців
Водночас найбільш негативну оцінку отримав Ілон Маск. Його чистий рейтинг схильності становить -28%, що зробило його найменш популярним серед респондентів.
В опитуванні взяли участь 1002 громадянина США. У Gallup наголошують, що саме чистий рівень схильності — один із найточніших способів оцінити громадське ставлення до як відомих, так і менш популярних особистостей.
Нагадаємо, Дональд Трамп тим часом висловився щодо політичного майбутнього Джей Ді Венса.
Володимир Зеленський натомість обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте нову збройну ініціативу.
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