Зеленський у США вдвічі популярніший за Трампа — опитування Gallup

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Згідно з новим опитуванням соціологічної служби Gallup, президент України Володимир Зеленський має у США значно вищий рівень популярності, ніж президент США Дональд Трамп. Його рейтинг прихильності з боку американців удвічі перевищує показники експрезидента США.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Зеленський посів друге місце серед 14 відомих персон, яких оцінювали учасники опитування. Попереду нього лише Папа Лев XIV — перший американський понтифік, який очолив список із чистим рейтингом +46%.

Рейтинг. Фото: скриншот

На третій позиції опинився сенатор від Вермонту Берні Сандерс, далі йдуть президент Франції Еммануель Макрон і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес. Сандерс — єдиний, окрім Зеленського й Папи Льва, хто отримав позитивний чистий рейтинг.

Хто в рейтингу має найбільшу ненависть від американців

Водночас найбільш негативну оцінку отримав Ілон Маск. Його чистий рейтинг схильності становить -28%, що зробило його найменш популярним серед респондентів.

В опитуванні взяли участь 1002 громадянина США. У Gallup наголошують, що саме чистий рівень схильності — один із найточніших способів оцінити громадське ставлення до як відомих, так і менш популярних особистостей.

Нагадаємо, Дональд Трамп тим часом висловився щодо політичного майбутнього Джей Ді Венса.

Володимир Зеленський натомість обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте нову збройну ініціативу.