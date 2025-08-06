Зеленский в США вдвое популярнее Трампа — опрос Gallup

Зеленский обогнал Трампа и Байдена в рейтинге симпатий США
Согласно новому опросу социологической службы Gallup, президент Украины у Владимира Зеленского в США значительно более высокий уровень популярности, чем у президента США Дональда Трампа. Его рейтинг приверженности со стороны американцев вдвое превышает показатели экс-президента США.
Об этом сообщает The Telegraph.
Зеленский популярнее в США, чем Трамп и Байден
Зеленский занял второе место среди 14 известных персон, которых оценивали участники опроса. Впереди него только Папа Лев XIV — первый американский понтифик, который возглавил список с чистым рейтингом +46%.
На третьей позиции оказался сенатор от Вермонта Берни Сандерс, далее следуют президент Франции Эммануэль Макрон и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Сандерс — единственный, кроме Зеленского и Папы Льва, кто получил положительный чистый рейтинг.
Кто в рейтинге имеет наибольшую ненависть от американцев
В то же время наиболее негативную оценку получил Илон Маск. Его чистый рейтинг склонности составляет -28%, что сделало его наименее популярным среди респондентов.
В опросе приняли участие 1002 гражданина США. В Gallup отмечают, что именно чистый уровень склонности — один из самых точных способов оценить общественное отношение как к известным, так и менее популярным личностям.
Напомним, Дональд Трамп тем временем высказался относительно политического будущего Джей Ди Вэнса.
Владимир Зеленский зато обсудил с Генсеком НАТО Марком Рютте новую вооруженную инициативу.
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