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Главная Новости дня Зеленский обогнал Трампа и Байдена в рейтинге симпатий США

Зеленский обогнал Трампа и Байдена в рейтинге симпатий США

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Дата публикации 6 августа 2025 10:44
Зеленский в США вдвое популярнее Трампа — опрос Gallup
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Согласно новому опросу социологической службы Gallup, президент Украины у Владимира Зеленского в США значительно более высокий уровень популярности, чем у президента США Дональда Трампа. Его рейтинг приверженности со стороны американцев вдвое превышает показатели экс-президента США.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Зеленский занял второе место среди 14 известных персон, которых оценивали участники опроса. Впереди него только Папа Лев XIV — первый американский понтифик, который возглавил список с чистым рейтингом +46%.

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Рейтинг. Фото: скриншот

На третьей позиции оказался сенатор от Вермонта Берни Сандерс, далее следуют президент Франции Эммануэль Макрон и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Сандерс — единственный, кроме Зеленского и Папы Льва, кто получил положительный чистый рейтинг.

Кто в рейтинге имеет наибольшую ненависть от американцев

В то же время наиболее негативную оценку получил Илон Маск. Его чистый рейтинг склонности составляет -28%, что сделало его наименее популярным среди респондентов.

В опросе приняли участие 1002 гражданина США. В Gallup отмечают, что именно чистый уровень склонности — один из самых точных способов оценить общественное отношение как к известным, так и менее популярным личностям.

Напомним, Дональд Трамп тем временем высказался относительно политического будущего Джей Ди Вэнса.

Владимир Зеленский зато обсудил с Генсеком НАТО Марком Рютте новую вооруженную инициативу.

Владимир Зеленский США рейтинг Дональд Трамп Папа Римский Америка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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