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Трамп натякнув на велике політичне майбутнє Венса

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Дата публікації: 6 серпня 2025 07:14
Трамп назвав Венса фаворитом від республіканців на виборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс наразі є найвірогіднішим кандидатом на висунення від Республіканської партії на наступних президентських виборах. В інтерв’ю він підкреслив, що, хоча ще рано робити остаточні висновки, Венс показує себе з найкращого боку.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами на пресконференції.

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"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", — заявив Трамп, високо оцінивши результати роботи свого віцепрезидента.

Крім того, Трамп допустив можливість, що Венс може створити політичний союз із чинним держсекретарем Марко Рубіо. За його словами, це об'єднання може відбутися "у тій чи іншій формі", однак деталей він не уточнив.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп назвав умову за якої Росія більше не зможе продовжувати війну.

Також президент США нещодавно різко висловився у бік Індії через торгівлю з Росією.

США вибори Дональд Трамп Джей Ді Венс Марко Рубіо
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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