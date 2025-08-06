Трамп назвал Вэнса фаворитом от республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сейчас является самым вероятным кандидатом на выдвижение от Республиканской партии на следующих президентских выборах. В интервью он подчеркнул, что, хотя еще рано делать окончательные выводы, Вэнс показывает себя с лучшей стороны.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на пресс-конференции.

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"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он выполняет замечательную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", — заявил Трамп, высоко оценив результаты работы своего вице-президента.

Кроме того, Трамп допустил возможность, что Вэнс может создать политический союз с действующим госсекретарем Марко Рубио. По его словам, это объединение может произойти "в той или иной форме", однако деталей он не уточнил.

Напомним, недавно Дональд Трамп назвал условие при котором Россия больше не сможет продолжать войну.

Также президент США недавно резко высказался в сторону Индии из-за торговли с Россией.