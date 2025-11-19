Епштейн та економіка — соціологи назвали причини шаленого падіння рейтингу Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Показники підтримки президента США Дональда Трампа скотилися до найнижчої позначки за час його другого терміну, опустившись до 38% серед американців. Це падіння викликане глибоким незадоволенням громадян високою вартістю життя, а також несхваленням дій глави Білого дому щодо розслідування справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на дослідження соціологів Ipsos.

Економічні негаразди та скандал з Епштейном

Порівняння рейтингів Трампа та Байдена. Фото: Reuters

Опитування Reuters/Ipsos показало, що незадоволеність американців сконцентрована навколо двох ключових проблем. По-перше, темпи інфляції, які залишаються високими. Лише 26% респондентів вважають, що президент ефективно управляє вартістю життя, а 65% не схвалюють його економічні рішення.

"Все залежить від цін. Люди розлючені, коли виходять і витрачають гроші в продуктовому магазині, і вони не можуть повірити, скільки вони витрачають", — прокоментував результати опитування стратег-республіканець Дуг Хей.

По-друге, падіння рейтингу пов'язане зі справою Джеффрі Епштейна. Президент Трамп місяцями виступав проти ухвалення закону про оприлюднення відповідних документів, і лише під тиском, у тому числі від своєї прихильниці Марджорі Тейлор Грін, змінив позицію.

У результаті, лише 20% американців схвалюють те, як Трамп впорався із цією справою, а 70% переконані, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.

На тлі суспільного розчарування економічною політикою, яка, на думку багатьох економістів, сприяла зростанню цін через підвищення мит, Трамп минулого тижня зменшив імпортні мита на основні товари, такі як кава, яловичина та банани.

Нагадаємо, Палата представників у Конгресі США підтримала публікацію так званих "файлів Епштейна". Тепер наступні кроки за Сенатом та рішенням Трампа.

Нагадаємо, Палата представників у Конгресі США підтримала публікацію так званих "файлів Епштейна". Тепер наступні кроки за Сенатом та рішенням Трампа.