Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рейтинг Трампа рекордно впав — соціологи назвали дві причини

Рейтинг Трампа рекордно впав — соціологи назвали дві причини

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:54
Оновлено: 07:26
Епштейн та економіка — соціологи назвали причини шаленого падіння рейтингу Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Показники підтримки президента США Дональда Трампа скотилися до найнижчої позначки за час його другого терміну, опустившись до 38% серед американців. Це падіння викликане глибоким незадоволенням громадян високою вартістю життя, а також несхваленням дій глави Білого дому щодо розслідування справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на дослідження соціологів Ipsos. 

Реклама
Читайте також:

Економічні негаразди та скандал з Епштейном

Рейтинг Трампа рекордно впав — соціологи назвали дві причини - фото 1
Порівняння рейтингів Трампа та Байдена. Фото: Reuters

Опитування Reuters/Ipsos показало, що незадоволеність американців сконцентрована навколо двох ключових проблем. По-перше, темпи інфляції, які залишаються високими. Лише 26% респондентів вважають, що президент ефективно управляє вартістю життя, а 65% не схвалюють його економічні рішення.

Реклама

"Все залежить від цін. Люди розлючені, коли виходять і витрачають гроші в продуктовому магазині, і вони не можуть повірити, скільки вони витрачають", — прокоментував результати опитування стратег-республіканець Дуг Хей.

По-друге, падіння рейтингу пов'язане зі справою Джеффрі Епштейна. Президент Трамп місяцями виступав проти ухвалення закону про оприлюднення відповідних документів, і лише під тиском, у тому числі від своєї прихильниці Марджорі Тейлор Грін, змінив позицію.

Реклама

У результаті, лише 20% американців схвалюють те, як Трамп впорався із цією справою, а 70% переконані, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.

На тлі суспільного розчарування економічною політикою, яка, на думку багатьох економістів, сприяла зростанню цін через підвищення мит, Трамп минулого тижня зменшив імпортні мита на основні товари, такі як кава, яловичина та банани.

Реклама

Нагадаємо, Палата представників у Конгресі США підтримала публікацію так званих "файлів Епштейна". Тепер наступні кроки за Сенатом та рішенням Трампа.

Також цілком можливо, що сьогодні, 19 листопада футбольна зірка Кріштіану Роналду стане гостем президента США. Відомий футболіст приїде з візитом до Білого дому.

Реклама

США рейтинг Дональд Трамп політики соцопитування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації