Конгрес США підтримав розкриття "файлів Епштейна" — що тепер

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 01:04
Оновлено: 01:05
Файли Епштейна мають опублікувати — Конгрес США прийняв рішення
Конгрес США. Ілюстративне фото: Reuters

Палата представників у Конгресі США підтримала публікацію так званих "файлів Епштейна". Переважна більшість конгресменів своїми голосами зобов'язала Міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За ким тепер останнє рішення

Згідно з повідомленням агенції, за ухвалення документа проголосували 427 членів Палати. Навіть президент США Дональд Трамп закликав голосувати республіканців "за" оприлюднення.

Рішення було підтримано майже одноголосно — "проти" проголосував лише один республіканець Клей Хіггінс. Голосуванню передували місяців гальмування процесу спікером Палати Майком Джонсоном, який відмовлявся ставити законопроєкт на розгляд. Ситуація зрушила з місця після того, як Джонсон привів до присяги обрану на довиборах конгресвумен від Демократичної партії, що забезпечило необхідну кількість голосів для внесення питання поза порядком денним.

Також значний вплив на результати голосування мав президент США Дональд Трамп, який публічно закликав республіканців підтримати законопроєкт про публікацію "файлів Епштейна".

Тепер документ буде скерований до Сенату, де його подальша доля залишається невизначеною. При цьому Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про оприлюднення матеріалів, якщо він буде ухвалений Конгресом.

Раніше стало відомо, що принц Ендрю, брат короля Чарльза III, відмовився від титулу герцога та всіх королівських відзнак. Все через обвинувачення у зв’язках із Джеффрі Епштейном.

Нещодавно стало відомо, що сам Трамп був інформатором ФБР у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у педофілії.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
