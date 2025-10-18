Принц Ендрю відмовився від титулу через скандал з Епштейном

Британський принц Ендрю, герцог Йоркський. Фото: AP

Принц Ендрю, брат короля Чарльза III, добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського та всіх королівських відзнак. Таке рішення він ухвалив на тлі скандалу та обвинувачень у зв’язках із фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це інформують BBC та Reuters.

Реклама

Читайте також:

Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Принц Ендрю офіційно повідомив, що після обговорення з королем та членами сім'ї відмовиться від титулів та нагород.

"Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відвертають увагу від тієї роботи, яку роблять Його Величність і королівська сім'я... За згодою Його Величності ми відчуваємо, що я маю тепер зробити ще один крок. Таким чином, я більше не використовуватиму свого титулу або присвоєних мені нагород", — сказав принц Ендрю.

Водночас він додав, що як і раніше, спростовує усі звинувачення проти себе. Відомо, що його діти — принцеса Беатріс та принцеса Євгенія — збережуть свої титули.

Британські медіа повідомляють, що король Чарльз ІІІ розглядав можливість позбавити свого брата титулів через серйозні репутаційні ризики для монархії. Іще з 2019 року принц Ендрю фактично усунутий від публічного життя королівської родини після звинувачень у близьких зв’язках із фінансистом Джеффрі Епштейном.

Хоча сам Ендрю запевняв, що припинив будь-яке спілкування з Епштейном ще у 2010 році, журналістські розслідування оприлюднили електронні листи, які свідчать: їхні контакти тривали й після цього, але вже в умовах повної таємниці.

Нещодавно стало відомо, що Трамп був інформатором Федерального бюро розслідувань (ФБР) у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у педофілії.

А раніше Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп має стосунок до справ, пов’язаних з Джеффрі Епштейном.