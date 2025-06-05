Маск звинуватив Трампа в участі у справі Епштейна - що відомо

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп начебто має стосунок до справ, пов’язаних з Джеффрі Епштейном. За словами мільярдера, президент США був причетний до розслідувань щодо зваблення неповнолітніх, організації елітних секс-вечірок та ймовірної торгівлі людьми.

Про це Маск повідомив в соцмережі Х у четвер, 5 червня.

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Трамп нібито фігурує у справах Епштейна

У справі фігурують імена понад 150 осіб, які мали зв’язки з мільйонером Джеффрі Епштейном, що наклав на себе руки у тюремній камері у 2019 році. Перші документи, пов’язані з цією справою, були розсекречені на початку 2024 року.

Маск каже, що її не опублікували нібито саме через Трампа.

"Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Доброго дня, DJT!" — написав Маск.

Що відомо про файли Епштейна

"Файли Епштейна" — неофіційна назва комплексу матеріалів, що включають документи, свідчення, судові справи та журналістські розслідування, пов’язані з Джеффрі Епштейном. У розслідуванні брали участь ФБР та інші державні органи. Слідчі дії тривали з 2002 по 2005 рік.

У 2024–2025 роках було розсекречено тисячі сторінок матеріалів із судових проваджень: свідчення постраждалих, імена осіб, причетних до справи, свідчення про випадки сексуальної експлуатації, а також переписка й фінансова документація. Крім того, серед доказів була адресна книга Епштейна з іменами сотень політиків, бізнесменів, знаменитостей і науковців, яких він запрошував на свій приватний літак або до маєтку на острові.

У "файлах Епштейна" також представлені матеріали з цивільного позову Вірджинії Джуффре проти Ґіслейн Максвелл. Було оприлюднено документи, що містять імена високопосадовців, свідчення про сексуальне рабство, а також детальні описи того, як відбувався процес вербування дівчат.

Нагадаємо, що Ілон Маск, один із найбагатших людей світу, заявив, що саме його допомога стала вирішальною для перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. У відповідь чинний президент висловив глибоке розчарування такою заявою.

Також Ілон Маск залишив команду Трампа після загострення суперечностей у підходах до важливих напрямів — від фіскальної політики до правил у сфері штучного інтелекту та інших ключових стратегічних рішень.