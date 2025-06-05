Маск обвинил Трампа в участии в деле Эпштейна - что известно

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Дональд Трамп якобы имеет отношение к делам, связанным с Джеффри Эпштейном. По словам миллиардера, президент США был причастен к расследованиям по соблазнению несовершеннолетних, организации элитных секс-вечеринок и вероятной торговли людьми.

Об этом Маск сообщил в соцсети Х в четверг, 5 июня.

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Трамп якобы фигурирует в делах Эпштейна

В деле фигурируют имена более 150 человек, которые имели связи с миллионером Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюремной камере в 2019 году. Первые документы, связанные с этим делом, были рассекречены в начале 2024 года.

Маск говорит, что его не опубликовали якобы именно из-за Трампа.

"Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Добрый день, DJT!" — написал Маск.

Что известно о файлах Эпштейна

"Файлы Эпштейна" — неофициальное название комплекса материалов, включающих документы, показания, судебные дела и журналистские расследования, связанные с Джеффри Эпштейном. В расследовании участвовали ФБР и другие государственные органы. Следственные действия продолжались с 2002 по 2005 год.

В 2024-2025 годах были рассекречены тысячи страниц материалов из судебных производств: показания пострадавших, имена лиц, причастных к делу, свидетельства о случаях сексуальной эксплуатации, а также переписка и финансовая документация. Кроме того, среди доказательств была адресная книга Эпштейна с именами сотен политиков, бизнесменов, знаменитостей и ученых, которых он приглашал на свой частный самолет или в поместье на острове.

В "файлах Эпштейна" также представлены материалы по гражданскому иску Вирджинии Джуффре против Гислейн Максвелл. Были обнародованы документы, содержащие имена высокопоставленных чиновников, свидетельства о сексуальном рабстве, а также подробные описания того, как происходил процесс вербовки девушек.

Напомним, что Илон Маск, один из самых богатых людей мира, заявил, что именно его помощь стала решающей для победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В ответ действующий президент выразил глубокое разочарование таким заявлением.

Также Илон Маск покинул команду Трампа после обострения противоречий в подходах к важным направлениям — от фискальной политики до правил в сфере искусственного интеллекта и других ключевых стратегических решений.