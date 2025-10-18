Видео
Британский принц Эндрю отказался от всех титулов — что произошло

Дата публикации 18 октября 2025 08:08
обновлено: 08:08
Принц Эндрю отказался от титула из-за скандала с Эпштейном
Британский принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: AP

Принц Эндрю, брат короля Чарльза III, добровольно отказался от титула герцога Йоркского и всех королевских наград. Такое решение он принял на фоне скандала и обвинений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом информируют BBC и Reuters.

Принц Эндрю официально сообщил, что после обсуждения с королем и членами семьи откажется от титулов и наград.

"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают внимание от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", — сказал принц Эндрю.

В то же время он добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя. Известно, что его дети  принцесса Беатрис и принцесса Евгения  сохранят свои титулы.

Британские медиа сообщают, что король Чарльз III рассматривал возможность лишить своего брата титулов из-за серьезных репутационных рисков для монархии. Еще с 2019 года принц Эндрю фактически отстранен от публичной жизни королевской семьи после обвинений в близких связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Хотя сам Эндрю уверял, что прекратил любое общение с Эпштейном еще в 2010 году, журналистские расследования обнародовали электронные письма, которые свидетельствуют: их контакты продолжались и после этого, но уже в условиях полной тайны.

Недавно стало известно, что Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии.

А ранее Илон Маск заявил, что Дональд Трамп имеет отношение к делам, связанным с Джеффри Эпштейном.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
