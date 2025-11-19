Файлы Эпштейна должны опубликовать — Конгресс США принял решение

Конгресс США. Иллюстративное фото: Reuters

Палата представителей в Конгрессе США поддержала публикацию так называемых "файлов Эпштейна". Подавляющее большинство конгрессменов своими голосами обязало Министерство юстиции обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

За кем теперь последнее решение

Согласно сообщению агентства, за принятие документа проголосовали 427 членов Палаты. Даже президент США Дональд Трамп призвал голосовать республиканцев "за" обнародование.

Решение было поддержано почти единогласно — "против" проголосовал только один республиканец Клей Хиггинс. Голосованию предшествовали месяцы торможения процесса спикером Палаты Майком Джонсоном, который отказывался ставить законопроект на рассмотрение. Ситуация сдвинулась с места после того, как Джонсон привел к присяге избранную на довыборах конгрессвумен от Демократической партии, что обеспечило необходимое количество голосов для внесения вопроса вне повестки дня.

Также значительное влияние на результаты голосования имел президент США Дональд Трамп, который публично призвал республиканцев поддержать законопроект о публикации "файлов Эпштейна".

Теперь документ будет направлен в Сенат, где его дальнейшая судьба остается неопределенной. При этом Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект об обнародовании материалов, если он будет принят Конгрессом.

