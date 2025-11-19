Эпштейн и экономка — социологи назвали причины безумного падения рейтинга Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Показатели поддержки президента США Дональда Трампа скатились до самой низкой отметки за время его второго срока, опустившись до 38% среди американцев. Это падение вызвано глубоким недовольством граждан высокой стоимостью жизни, а также неодобрением действий главы Белого дома по расследованию дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на исследование социологов Ipsos.

Экономические проблемы и скандал с Эпштейном

Сравнение рейтингов Трампа и Байдена. Фото: Reuters

Опрос Reuters/Ipsos показал, что недовольство американцев сконцентрировано вокруг двух ключевых проблем. Во-первых, темпы инфляции, которые остаются высокими. Лишь 26% респондентов считают, что президент эффективно управляет стоимостью жизни, а 65% не одобряют его экономические решения.

"Все зависит от цен. Люди разъярены, когда выходят и тратят деньги в продуктовом магазине, и они не могут поверить, сколько они тратят", — прокомментировал результаты опроса стратег-республиканец Дуг Хэй.

Во-вторых, падение рейтинга связано с делом Джеффри Эпштейна. Президент Трамп месяцами выступал против принятия закона об обнародовании соответствующих документов, и только под давлением, в том числе от своей сторонницы Марджори Тейлор Грин, изменил позицию.

В результате, только 20% американцев одобряют то, как Трамп справился с этим делом, а 70% убеждены, что правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

На фоне общественного разочарования экономической политикой, которая, по мнению многих экономистов, способствовала росту цен из-за повышения пошлин, Трамп на прошлой неделе уменьшил импортные пошлины на основные товары, такие как кофе, говядина и бананы.

Напомним, Палата представителей в Конгрессе США поддержала публикацию так называемых "файлов Эпштейна". Теперь следующие шаги за Сенатом и решением Трампа.

Также вполне возможно, что сегодня, 19 ноября футбольная звезда Криштиану Роналду станет гостем президента США. Известный футболист приедет с визитом в Белый дом.