Главная Новости дня Зеленский объяснил популярность США и подход к коррупции в Украине

Зеленский объяснил популярность США и подход к коррупции в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 09:17
Зеленский объяснил почему он так популярен в США и что думает о коррупции
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, почему, по его мнению, американцы так позитивно его воспринимают и хорошо относятся к Украине. Так же он высказался, почему в стране до сих пор не побороли коррупцию. 

Об этом президент высказался в интервью Пирсу Моргану

Владимир Зеленский популярнее Трампа и Путина в США, чем Трамп и Путин

По этим данным, Зеленский получил самый высокий чистый показатель отношения среди приведенных политиков, тогда как Владимир Путин оказался почти в конце списка, а Ким Чен Ын стал последним.

null
Рейтинг мировых лидеров в США. Фото: скриншот

Опрос YouGov "Views on Foreign Leaders" проводился 22-26 января 2026 года среди 2 274 взрослых граждан США. В таблице результатов были приведены доли "положительного" и "отрицательного" отношения и чистый показатель (favorable minus unfavorable) для 25 политических лидеров. По этим данным, Зеленский имеет чистый показатель +14%, Дональд Трамп -16%, Владимир Путин -72%, Ким Чен Ын -73%.

Отвечая на вопрос о высокой поддержке, Зеленский отметил, что старается быть максимально откровенным в общении и признает, что может ошибаться, как любой человек. При этом, когда появляются сообщения о коррупционных эпизодах, его позиция сводится к одному: с этим борются, а государство выстраивает антикоррупционную систему.

Как Зеленский прокомментировал высокий уровень коррупции в Украине

Президент также пояснил, что Украина является молодым государством с коротким периодом восстановленной независимости, а потому институты все еще проходят этап становления.

"В конечном итоге, наша свобода — это самое важное. Поэтому всегда было трудно бороться за независимость. И поэтому, конечно, институты молодые. Поэтому много разных людей, и есть некоторые случаи, и, конечно, есть уголовные дела, много разных вещей. Отличие нашей страны от других стран заключается в том, что мы не молчим", — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский связал отношение американцев с ощущением того, что Украина ведет честную борьбу за свободу и независимость, тогда как Россия, по его словам, стремится к полному уничтожению страны.

Он добавил, что тема коррупции и другие информационные поводы могут использоваться как инструмент давления, чтобы раскалывать украинское общество, ослаблять армию и создавать условия для политических изменений.

Владимир Зеленский давно в фаворитах среди лидеров Европы и США согласно опросам. Так в декабре Politico составило рейтинг самых влиятельных людей, куда вошел глава нашего государства.

В августе 2025 года Владимир Зеленский обогнал в рейтинге симпатий Джо Байдена и Дональда Трампа.

Между тем глава США Дональд Трамп теряет популярность и благосклонность у американцев. В ноябре его рейтинг резко снизился после утечки файлов Эпштейна, а также из-за скандальной и странной политики.

Владимир Зеленский США рейтинг Дональд Трамп Украина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
