Зеленский объяснил почему он так популярен в США и что думает о коррупции

Зеленский объяснил популярность США и подход к коррупции в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, почему, по его мнению, американцы так позитивно его воспринимают и хорошо относятся к Украине. Так же он высказался, почему в стране до сих пор не побороли коррупцию.
Об этом президент высказался в интервью Пирсу Моргану
Владимир Зеленский популярнее Трампа и Путина в США, чем Трамп и Путин
По этим данным, Зеленский получил самый высокий чистый показатель отношения среди приведенных политиков, тогда как Владимир Путин оказался почти в конце списка, а Ким Чен Ын стал последним.
Опрос YouGov "Views on Foreign Leaders" проводился 22-26 января 2026 года среди 2 274 взрослых граждан США. В таблице результатов были приведены доли "положительного" и "отрицательного" отношения и чистый показатель (favorable minus unfavorable) для 25 политических лидеров. По этим данным, Зеленский имеет чистый показатель +14%, Дональд Трамп -16%, Владимир Путин -72%, Ким Чен Ын -73%.
Отвечая на вопрос о высокой поддержке, Зеленский отметил, что старается быть максимально откровенным в общении и признает, что может ошибаться, как любой человек. При этом, когда появляются сообщения о коррупционных эпизодах, его позиция сводится к одному: с этим борются, а государство выстраивает антикоррупционную систему.
Как Зеленский прокомментировал высокий уровень коррупции в Украине
Президент также пояснил, что Украина является молодым государством с коротким периодом восстановленной независимости, а потому институты все еще проходят этап становления.
"В конечном итоге, наша свобода — это самое важное. Поэтому всегда было трудно бороться за независимость. И поэтому, конечно, институты молодые. Поэтому много разных людей, и есть некоторые случаи, и, конечно, есть уголовные дела, много разных вещей. Отличие нашей страны от других стран заключается в том, что мы не молчим", — сказал Зеленский.
Отдельно Зеленский связал отношение американцев с ощущением того, что Украина ведет честную борьбу за свободу и независимость, тогда как Россия, по его словам, стремится к полному уничтожению страны.
Он добавил, что тема коррупции и другие информационные поводы могут использоваться как инструмент давления, чтобы раскалывать украинское общество, ослаблять армию и создавать условия для политических изменений.
Владимир Зеленский давно в фаворитах среди лидеров Европы и США согласно опросам. Так в декабре Politico составило рейтинг самых влиятельных людей, куда вошел глава нашего государства.
В августе 2025 года Владимир Зеленский обогнал в рейтинге симпатий Джо Байдена и Дональда Трампа.
Между тем глава США Дональд Трамп теряет популярность и благосклонность у американцев. В ноябре его рейтинг резко снизился после утечки файлов Эпштейна, а также из-за скандальной и странной политики.
