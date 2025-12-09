Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Найвпливовіші люди Європи — Зеленський потрапив у рейтинг

Найвпливовіші люди Європи — Зеленський потрапив у рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:48
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи від Politico
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Susana Vera

Український лідер Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico. На першій позиції опинився американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Politico у вівторок, 9 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський у рейтингу Politico

Politico опублікувало рейтинг, який визначає 28 найвпливовіших людей Європи. На 14-му місці Зеленський, якого назвали "Джокером в колоді".

Зеленський у рейтингу Politico
Володимир Зеленський. Фото: скриншот

"Він пережив рік, сповнений викликів: від принизливої сварки з Трампом у Білому домі та напружених переговорів із Москвою до внутрішніх криз, включно з масовими протестами через спроби обмежити незалежність антикорупційних органів і звільненням свого головного помічника Андрія Єрмака. Попри це, він адаптувався, відновив відносини зі США і продовжує балансувати між внутрішньою політикою та прагненням до "гідного миру", використовуючи всі свої навички виживання та дипломатії", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що Зеленському "знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний розділ". 

Хто ще потрапив у рейтинг найвпливовіших людей Європи

Переможцем рейтингу є Дональд Трамп, якого видання назвало "Трансатлантичною ударною хвилею". Politico пише, що ніхто цього року не мав більшого впливу в Європі чи над нею, ніж президент США.

"Тінь Трампа настільки нависає над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торгівельної політики та внутрішньої політики", — йдеться у матеріалі.

null
Дональд Трамп. Фото: скриншот

До топ-10 увійшли також: 

  • Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен — "Північна зірка"; 
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — "Неохочий радикал";
  • Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен — "Бойовий кінь";
  • Російський диктатор Володимир Путін — "Провокатор";
  • Лідер найпопулярнішою британської партії Reform UK Найджел Фарадж — "Тіньовий лідер";
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — "Залізна рука";
  • Генсек НАТО Марк Рютте — "Солодкоговорячий";
  • Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні — "Модель для наслідування";
  • Прем’єр Великої Британії Кір Стармер — "Сіра людина".
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Крім того, у рейтингу є:

  • 11 місце — Манфред Вебер;
  • 12 місце — Віктор Орбан;
  • 13 місце — Александр Стубб;
  • 15 місце — Габріель Цукман;
  • 16 місце — Кая Каллас;
  • 17 місце — Тереза ​​Рібера;
  • 18 місце — Даніель Ек;
  • 19 місце — Еммануель Макрон;
  • 20 місце — Маріо Драгі;
  • 21 місце — Андрей Бабіш;
  • 22 місце — Алексус Гринкевич;
  • 23 місце — Кароль Навроцький;
  • 24 місце — Гайді Райхіннек;
  • 25 місце — Андреа Орсель;
  • 26 місце — Ріма Хассан;
  • 27 місце — Роб Джеттен;
  • 28 місце — Джанні Інфантіно.
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Нагадаємо, цього року Україна опинилася на четвертому місці серед країн із найбільшими біткоїн-резервами

Крім того, у світі стало суттєво більше мільярдерів. У 2025 році загальна кількість піднялася до нового історичного максимуму.

Володимир Зеленський США рейтинг Дональд Трамп Україна Європа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації