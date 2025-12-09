Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи від Politico

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Susana Vera

Український лідер Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico. На першій позиції опинився американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Politico у вівторок, 9 грудня.

Зеленський у рейтингу Politico

Politico опублікувало рейтинг, який визначає 28 найвпливовіших людей Європи. На 14-му місці Зеленський, якого назвали "Джокером в колоді".

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

"Він пережив рік, сповнений викликів: від принизливої сварки з Трампом у Білому домі та напружених переговорів із Москвою до внутрішніх криз, включно з масовими протестами через спроби обмежити незалежність антикорупційних органів і звільненням свого головного помічника Андрія Єрмака. Попри це, він адаптувався, відновив відносини зі США і продовжує балансувати між внутрішньою політикою та прагненням до "гідного миру", використовуючи всі свої навички виживання та дипломатії", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що Зеленському "знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний розділ".

Хто ще потрапив у рейтинг найвпливовіших людей Європи

Переможцем рейтингу є Дональд Трамп, якого видання назвало "Трансатлантичною ударною хвилею". Politico пише, що ніхто цього року не мав більшого впливу в Європі чи над нею, ніж президент США.

"Тінь Трампа настільки нависає над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торгівельної політики та внутрішньої політики", — йдеться у матеріалі.

Дональд Трамп. Фото: скриншот

До топ-10 увійшли також:

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен — "Північна зірка";

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — "Неохочий радикал";

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен — "Бойовий кінь";

Російський диктатор Володимир Путін — "Провокатор";

Лідер найпопулярнішою британської партії Reform UK Найджел Фарадж — "Тіньовий лідер";

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — "Залізна рука";

Генсек НАТО Марк Рютте — "Солодкоговорячий";

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні — "Модель для наслідування";

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер — "Сіра людина".

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Крім того, у рейтингу є:

11 місце — Манфред Вебер;

12 місце — Віктор Орбан;

13 місце — Александр Стубб;

15 місце — Габріель Цукман;

16 місце — Кая Каллас;

17 місце — Тереза ​​Рібера;

18 місце — Даніель Ек;

19 місце — Еммануель Макрон;

20 місце — Маріо Драгі;

21 місце — Андрей Бабіш;

22 місце — Алексус Гринкевич;

23 місце — Кароль Навроцький;

24 місце — Гайді Райхіннек;

25 місце — Андреа Орсель;

26 місце — Ріма Хассан;

27 місце — Роб Джеттен;

28 місце — Джанні Інфантіно.

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

