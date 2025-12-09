Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи від Politico

Найвпливовіші люди Європи — Зеленський потрапив у рейтинг
Український лідер Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico. На першій позиції опинився американський президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє Politico у вівторок, 9 грудня.
Зеленський у рейтингу Politico
Politico опублікувало рейтинг, який визначає 28 найвпливовіших людей Європи. На 14-му місці Зеленський, якого назвали "Джокером в колоді".
"Він пережив рік, сповнений викликів: від принизливої сварки з Трампом у Білому домі та напружених переговорів із Москвою до внутрішніх криз, включно з масовими протестами через спроби обмежити незалежність антикорупційних органів і звільненням свого головного помічника Андрія Єрмака. Попри це, він адаптувався, відновив відносини зі США і продовжує балансувати між внутрішньою політикою та прагненням до "гідного миру", використовуючи всі свої навички виживання та дипломатії", — йдеться у матеріалі.
Видання пише, що Зеленському "знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний розділ".
Хто ще потрапив у рейтинг найвпливовіших людей Європи
Переможцем рейтингу є Дональд Трамп, якого видання назвало "Трансатлантичною ударною хвилею". Politico пише, що ніхто цього року не мав більшого впливу в Європі чи над нею, ніж президент США.
"Тінь Трампа настільки нависає над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торгівельної політики та внутрішньої політики", — йдеться у матеріалі.
До топ-10 увійшли також:
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен — "Північна зірка";
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — "Неохочий радикал";
- Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен — "Бойовий кінь";
- Російський диктатор Володимир Путін — "Провокатор";
- Лідер найпопулярнішою британської партії Reform UK Найджел Фарадж — "Тіньовий лідер";
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — "Залізна рука";
- Генсек НАТО Марк Рютте — "Солодкоговорячий";
- Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні — "Модель для наслідування";
- Прем’єр Великої Британії Кір Стармер — "Сіра людина".
Крім того, у рейтингу є:
- 11 місце — Манфред Вебер;
- 12 місце — Віктор Орбан;
- 13 місце — Александр Стубб;
- 15 місце — Габріель Цукман;
- 16 місце — Кая Каллас;
- 17 місце — Тереза Рібера;
- 18 місце — Даніель Ек;
- 19 місце — Еммануель Макрон;
- 20 місце — Маріо Драгі;
- 21 місце — Андрей Бабіш;
- 22 місце — Алексус Гринкевич;
- 23 місце — Кароль Навроцький;
- 24 місце — Гайді Райхіннек;
- 25 місце — Андреа Орсель;
- 26 місце — Ріма Хассан;
- 27 місце — Роб Джеттен;
- 28 місце — Джанні Інфантіно.
