Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico

Самые влиятельные люди Европы — Зеленский попал в рейтинг
Украинский лидер Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. На первой позиции оказался американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает Politico во вторник, 9 декабря.
Зеленский в рейтинге Politico
Politico опубликовало рейтинг, который определяет 28 самых влиятельных людей Европы. На 14-м месте Зеленский, которого назвали "Джокером в колоде".
"Он пережил год, полный вызовов: от унизительной ссоры с Трампом в Белом доме и напряженных переговоров с Москвой до внутренних кризисов, включая массовые протесты из-за попыток ограничить независимость антикоррупционных органов и увольнения своего главного помощника Андрея Ермака. Несмотря на это, он адаптировался, восстановил отношения с США и продолжает балансировать между внутренней политикой и стремлением к "достойному миру", используя все свои навыки выживания и дипломатии", — говорится в материале.
Издание пишет, что Зеленскому "понадобятся все навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел".
Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы
Победителем рейтинга является Дональд Трамп, которого издание назвало "Трансатлантической ударной волной". Politico пишет, что никто в этом году не имел большего влияния в Европе или над ней, чем президент США.
"Тень Трампа настолько нависает над европейскими столицами, что его решения — или вспышки гнева — изменили все: от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики", — говорится в материале.
В топ-10 вошли также:
- Премьер Дании Метте Фредериксен — "Северная звезда";
- Канцлер Германии Фридрих Мерц — "Неохочий радикал";
- Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен — "Боевой конь";
- Российский диктатор Владимир Путин — "Провокатор";
- Лидер самой популярной британской партии Reform UK Найджел Фарадж — "Теневой лидер";
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — "Железная рука";
- Генсек НАТО Марк Рютте — "Сладкоговорящий";
- Премьер Италии Джорджия Мелони — "Модель для подражания";
- Премьер Великобритании Кир Стармер — "Серый человек".
Кроме того, в рейтинге есть:
- 11 место — Манфред Вебер;
- 12 место — Виктор Орбан;
- 13 место — Александр Стубб;
- 15 место — Габриэль Цукман;
- 16 место — Кайя Каллас;
- 17 место — Тереза Рибера;
- 18 место — Даниэль Эк;
- 19 место — Эммануэль Макрон;
- 20 место — Марио Драги;
- 21 место — Андрей Бабиш;
- 22 место — Алексус Гринкевич;
- 23 место — Кароль Навроцкий;
- 24 место — Хайди Райхиннек;
- 25 место — Андреа Орсель;
- 26 место — Рима Хассан;
- 27 место — Роб Джеттен;
- 28 место — Джанни Инфантино.
Напомним, в этом году Украина оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшими биткоин-резервами.
Кроме того, в мире стало существенно больше миллиардеров. В 2025 году общее количество поднялось до нового исторического максимума.
Читайте Новини.LIVE!