Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самые влиятельные люди Европы — Зеленский попал в рейтинг

Самые влиятельные люди Европы — Зеленский попал в рейтинг

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:48
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Susana Vera

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. На первой позиции оказался американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Politico во вторник, 9 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский в рейтинге Politico

Politico опубликовало рейтинг, который определяет 28 самых влиятельных людей Европы. На 14-м месте Зеленский, которого назвали "Джокером в колоде".

Зеленський у рейтингу Politico
Владимир Зеленский. Фото: скриншот

"Он пережил год, полный вызовов: от унизительной ссоры с Трампом в Белом доме и напряженных переговоров с Москвой до внутренних кризисов, включая массовые протесты из-за попыток ограничить независимость антикоррупционных органов и увольнения своего главного помощника Андрея Ермака. Несмотря на это, он адаптировался, восстановил отношения с США и продолжает балансировать между внутренней политикой и стремлением к "достойному миру", используя все свои навыки выживания и дипломатии", — говорится в материале.

Издание пишет, что Зеленскому "понадобятся все навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел".

Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Победителем рейтинга является Дональд Трамп, которого издание назвало "Трансатлантической ударной волной". Politico пишет, что никто в этом году не имел большего влияния в Европе или над ней, чем президент США.

"Тень Трампа настолько нависает над европейскими столицами, что его решения — или вспышки гнева — изменили все: от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики", — говорится в материале.

null
Дональд Трамп. Фото: скриншот

В топ-10 вошли также:

  • Премьер Дании Метте Фредериксен — "Северная звезда";
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц — "Неохочий радикал";
  • Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен — "Боевой конь";
  • Российский диктатор Владимир Путин — "Провокатор";
  • Лидер самой популярной британской партии Reform UK Найджел Фарадж — "Теневой лидер";
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — "Железная рука";
  • Генсек НАТО Марк Рютте — "Сладкоговорящий";
  • Премьер Италии Джорджия Мелони — "Модель для подражания";
  • Премьер Великобритании Кир Стармер — "Серый человек".
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Кроме того, в рейтинге есть:

  • 11 место — Манфред Вебер;
  • 12 место — Виктор Орбан;
  • 13 место — Александр Стубб;
  • 15 место — Габриэль Цукман;
  • 16 место — Кайя Каллас;
  • 17 место — Тереза Рибера;
  • 18 место — Даниэль Эк;
  • 19 место — Эммануэль Макрон;
  • 20 место — Марио Драги;
  • 21 место — Андрей Бабиш;
  • 22 место — Алексус Гринкевич;
  • 23 место — Кароль Навроцкий;
  • 24 место — Хайди Райхиннек;
  • 25 место — Андреа Орсель;
  • 26 место — Рима Хассан;
  • 27 место — Роб Джеттен;
  • 28 место — Джанни Инфантино.
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот
null
Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Напомним, в этом году Украина оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшими биткоин-резервами.

Кроме того, в мире стало существенно больше миллиардеров. В 2025 году общее количество поднялось до нового исторического максимума.

Владимир Зеленский США рейтинг Дональд Трамп Украина Европа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации