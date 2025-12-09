Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Susana Vera

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. На первой позиции оказался американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Politico во вторник, 9 декабря.

Зеленский в рейтинге Politico

Politico опубликовало рейтинг, который определяет 28 самых влиятельных людей Европы. На 14-м месте Зеленский, которого назвали "Джокером в колоде".

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

"Он пережил год, полный вызовов: от унизительной ссоры с Трампом в Белом доме и напряженных переговоров с Москвой до внутренних кризисов, включая массовые протесты из-за попыток ограничить независимость антикоррупционных органов и увольнения своего главного помощника Андрея Ермака. Несмотря на это, он адаптировался, восстановил отношения с США и продолжает балансировать между внутренней политикой и стремлением к "достойному миру", используя все свои навыки выживания и дипломатии", — говорится в материале.

Издание пишет, что Зеленскому "понадобятся все навыки адаптации, чтобы пережить следующий раздел".

Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Победителем рейтинга является Дональд Трамп, которого издание назвало "Трансатлантической ударной волной". Politico пишет, что никто в этом году не имел большего влияния в Европе или над ней, чем президент США.

"Тень Трампа настолько нависает над европейскими столицами, что его решения — или вспышки гнева — изменили все: от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики", — говорится в материале.

Дональд Трамп. Фото: скриншот

В топ-10 вошли также:

Премьер Дании Метте Фредериксен — "Северная звезда";

Канцлер Германии Фридрих Мерц — "Неохочий радикал";

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен — "Боевой конь";

Российский диктатор Владимир Путин — "Провокатор";

Лидер самой популярной британской партии Reform UK Найджел Фарадж — "Теневой лидер";

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — "Железная рука";

Генсек НАТО Марк Рютте — "Сладкоговорящий";

Премьер Италии Джорджия Мелони — "Модель для подражания";

Премьер Великобритании Кир Стармер — "Серый человек".

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Кроме того, в рейтинге есть:

11 место — Манфред Вебер;

12 место — Виктор Орбан;

13 место — Александр Стубб;

15 место — Габриэль Цукман;

16 место — Кайя Каллас;

17 место — Тереза Рибера;

18 место — Даниэль Эк;

19 место — Эммануэль Макрон;

20 место — Марио Драги;

21 место — Андрей Бабиш;

22 место — Алексус Гринкевич;

23 место — Кароль Навроцкий;

24 место — Хайди Райхиннек;

25 место — Андреа Орсель;

26 место — Рима Хассан;

27 место — Роб Джеттен;

28 место — Джанни Инфантино.

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

Рейтинг Politico. Фото: скриншот

