Биткоины в Украине — на каком месте наша страна

Украина вошла в топ-4 стран по количеству биткоин-резервов
Украина заняла четвертую позицию в рейтинге по количеству биткоин-резервов в 2025 году. Нашей стране, у которой 46,3 тысячи биткоинов (4,6 млрд долларов), не хватило совсем немного, чтобы попасть в топ-3.
Об этом свидетельствуют данные портала BiTBO.
Биткоины в Украине
Известно, что первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты с резервом в 326,5 тысячи биткоинов, или примерно 28 млрд долларов
На второй строчке Китай с показателем в 190 тысяч биткоинов (16,6 млрд долларов), а третьей стала Великобритания — более 61 тысячи биткоинов (5,4 млрд долларов).
Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что США станут криптостолицей мира. По его словам, он превращает Америку в биткоин-сверхгосударство.
Также мы писали, что президент США является одним из криптобогачей. СМИ узнали, какие криптовалютные активы имеет американский лидер.
