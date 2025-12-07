Биткоины в Украине — на каком месте наша страна

Монета биткоин. Фото: Новини.LIVE

Украина заняла четвертую позицию в рейтинге по количеству биткоин-резервов в 2025 году. Нашей стране, у которой 46,3 тысячи биткоинов (4,6 млрд долларов), не хватило совсем немного, чтобы попасть в топ-3.

Об этом свидетельствуют данные портала BiTBO.

Биткоины в Украине

Известно, что первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты с резервом в 326,5 тысячи биткоинов, или примерно 28 млрд долларов

На второй строчке Китай с показателем в 190 тысяч биткоинов (16,6 млрд долларов), а третьей стала Великобритания — более 61 тысячи биткоинов (5,4 млрд долларов).

Украина на четвертом месте в рейтинге. Фото: BiTBO

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что США станут криптостолицей мира. По его словам, он превращает Америку в биткоин-сверхгосударство.

Также мы писали, что президент США является одним из криптобогачей. СМИ узнали, какие криптовалютные активы имеет американский лидер.