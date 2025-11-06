США могут стать биткоин-сверхдержавой — мнение Трампа

Дональд Трамп на фоне символа биткоина. Фото иллюстративное: hashtelegraph.com

США могут стать биткоин-сверхдержавой и криптостолицей мира. Кроме того, они будут лидерами в развитии искусственного интеллекта.

Об этом во время американского бизнес-форума в Майами заявил президент США Дональд Трамп.

Перспективы США в криптоотрасли

Американский лидер отметил, что Штаты сейчас опережают Китай в криптосфере, но неправильные шаги могут привести к тому, что лидерство перехватит государство-конкурент.

"Если мы не разовьем крипто правильно, это сделает Китай. Они уже начинают и хотят сделать больше. Если мы не возьмемся за это, потеряем огромную отрасль", — заявил Дональд Трамп.

