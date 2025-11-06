Відео
США стануть криптостолицею світу — заява Трампа

США стануть криптостолицею світу — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 00:37
Оновлено: 00:37
США можуть стати біткоїн-наддержавою — думка Трампа
Дональд Трамп на тлі символу біткоїна. Фото ілюстративне: hashtelegraph.com

США можуть стати біткоїн-наддержавою та криптостолицею світу. Крім того, вони будуть лідерами у розвитку штучного інтелекту

Про це під час американського бізнес-форуму в Маямі заявив президент США Дональд Трамп.

Читайте також:

Перспективи США у криптогалузі 

Американський лідер зазначив, що Штати наразі випереджають Китай у криптосфері, але неправильні кроки можуть призвести до того, що лідерство перехопить держава-конкурент.

"Якщо ми не розвинемо крипто правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше. Якщо ми не візьмемося за це, втратимо величезну галузь", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США розповів, що Путін просив його про допомогу. Кремлівський диктатор хотів, щоб Трамп урегулював війну в Україні

Раніше Дональд Трамп прокоментував програш республіканців на виборах у Нью-Йорку. На його думку, це було передбачувано, адже більшість районів Нью-Йорка демократичні.

США Китай Дональд Трамп біткоін криптовалюта штучний інтелект
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
