США можуть стати біткоїн-наддержавою — думка Трампа

США можуть стати біткоїн-наддержавою та криптостолицею світу. Крім того, вони будуть лідерами у розвитку штучного інтелекту.

Про це під час американського бізнес-форуму в Маямі заявив президент США Дональд Трамп.

Перспективи США у криптогалузі

Американський лідер зазначив, що Штати наразі випереджають Китай у криптосфері, але неправильні кроки можуть призвести до того, що лідерство перехопить держава-конкурент.

"Якщо ми не розвинемо крипто правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше. Якщо ми не візьмемося за це, втратимо величезну галузь", — заявив Дональд Трамп.

