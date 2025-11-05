Відео
Трамп прокоментував програш республіканців на виборах у Нью-Йорку

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:36
Оновлено: 16:55
Вибори мера Нью-Йорку - що сказав Трамп про програш республіканців
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 5 листопада, кандидат від Демократичної партії Зоран Мамдані став переможцем голосування за мера Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп визнав, що не очікував перемоги республіканців.

Про це американський лідер повідомив під час сніданку з сенаторами-республіканцями в Білому домі.

Читайте також:

Трамп про програш республіканців

Президент США прокоментував результати голосування, зазначивши, що місто традиційно підтримує Демократичну партію.

За словами Трампа, перемога кандидата від демократів Зохрана Мамдані була передбачуваною, адже більшість районів Нью-Йорка — "дуже демократичні".

"Минулої ночі ми перемоги не очікували. Це… дуже демократичні райони. Але я не думаю, що це добре для республіканців. Я не думаю, що це було добре. Впевнений, що це було комусь на користь", — заявив президент.

Нагадаємо, що сьогодні у США відбулися перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа до Білого дому, які несподівано завершилися поразкою республіканців. Новим мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зогран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді.

Водночас Дональд Трамп відповів, чи буде балотуватися знову на президентських виборах і кого вважає достойним кандидатом.

США Дональд Трамп Нью-Йорк Республіканська партія Демократична партія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
