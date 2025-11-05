Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Повернення Трампа не допомогло — демократи виграли на виборах

Повернення Трампа не допомогло — демократи виграли на виборах

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 09:56
Оновлено: 10:13
Демократи виграли перші вибори після повернення Трампа до влади
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У США відбулися перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа до Білого дому, які несподівано завершилися поразкою республіканців. Демократична партія виграла одразу три ключові перегони — у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Перемога демократа Зограна Мамдані в Нью-Йорку

Новим мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зогран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді. Його підтримали понад два мільйони виборців, а це рекорд для міських виборів із 1969 року.

Журналісти зазначали, що Мамдані виступає за збільшення податків для корпорацій і заможних американців, створення безкоштовних дитсадків, покращення транспортної системи і замороження орендної плати. Натомість він переміг колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат і називав суперника "радикальним ліваком".

Трамп погрожує скороченню фінансування та пояснив причину поразки

Ще до оголошення результатів Дональд Трамп назвав Мамдані "комуністом" і пригрозив скоротити федеральне фінансування Нью-Йорка.

"Я б надав перевагу перемозі демократа з успішною історією, а не комуністу без досвіду", — заявив у дописі Трамп.

А от причиною поразки Трамп назвав тривалий шатдаун в роботі уряду і відсутність свого ж імені у бюлетені. 

"Трамп не був у виборчому бюлетені, а також шатдаун — ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері", — написав він у соцмережі Truth Social.

null
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Втім, під час промови у Брукліні Мамдані подякував виборцям і звернувся безпосередньо до президента США:

"Якщо хтось може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе два слова: "Збільш гучність".

Він також заявив, що епоха політиків, які "служать небагатьом, залишаючи решту осторонь", у Нью-Йорку завершується.

Демократи зберегли владу у Вірджинії та Нью-Джерсі

У штаті Вірджинія перемогу здобула Абігейл Спанбергер, яка змінила на посаді республіканця Гленна Янкіна. В Нью-Джерсі губернаторкою залишилася Мікі Шерріл, яка перемогла республіканця Джека Чіатареллі.

Обидві кандидатки будували кампанію навколо критики Трампа, наголошуючи на його відповідальності за найтриваліший урядовий шатдаун і жорстку міграційну політику.

Аналітики пояснили, чим дивують результати виборів

Дослідники додали, що ці вибори стали першим серйозним тестом політичного клімату США після дев’яти місяців президентства Трампа. Хоча перемоги демократів відбулися у традиційно "синіх" штатах, вони стали важливим сигналом перед проміжними виборами до Конгресу 2026 року.

Кандидати від Демократичної партії зайнялися соціально-економічними питаннями, як-от зростання цін, оренда та підтримку родин. А от республіканці намагалися мобілізувати виборців темами безпеки та міграції.

Нагадаємо, рівно рік тому, 5 листопада 2024 року, Дональд Трамп здобув перемогу на виборах в США. Читайте на Новини.LIVE, які обіцянки давав глава держави щодо України та світової політики. 

Водночас Дональд Трамп відповів, чи буде балотуватися знову на президентських виборах і кого вважає достойним кандидатом. 

США вибори Дональд Трамп Нью-Йорк Республіканська партія Демократична партія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації