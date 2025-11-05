Демократи виграли перші вибори після повернення Трампа до влади

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У США відбулися перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа до Білого дому, які несподівано завершилися поразкою республіканців. Демократична партія виграла одразу три ключові перегони — у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Перемога демократа Зограна Мамдані в Нью-Йорку

Новим мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зогран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді. Його підтримали понад два мільйони виборців, а це рекорд для міських виборів із 1969 року.

Журналісти зазначали, що Мамдані виступає за збільшення податків для корпорацій і заможних американців, створення безкоштовних дитсадків, покращення транспортної системи і замороження орендної плати. Натомість він переміг колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат і називав суперника "радикальним ліваком".

Трамп погрожує скороченню фінансування та пояснив причину поразки

Ще до оголошення результатів Дональд Трамп назвав Мамдані "комуністом" і пригрозив скоротити федеральне фінансування Нью-Йорка.

"Я б надав перевагу перемозі демократа з успішною історією, а не комуністу без досвіду", — заявив у дописі Трамп.

А от причиною поразки Трамп назвав тривалий шатдаун в роботі уряду і відсутність свого ж імені у бюлетені.

"Трамп не був у виборчому бюлетені, а також шатдаун — ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері", — написав він у соцмережі Truth Social.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Втім, під час промови у Брукліні Мамдані подякував виборцям і звернувся безпосередньо до президента США:

"Якщо хтось може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе два слова: "Збільш гучність".

Він також заявив, що епоха політиків, які "служать небагатьом, залишаючи решту осторонь", у Нью-Йорку завершується.

Демократи зберегли владу у Вірджинії та Нью-Джерсі

У штаті Вірджинія перемогу здобула Абігейл Спанбергер, яка змінила на посаді республіканця Гленна Янкіна. В Нью-Джерсі губернаторкою залишилася Мікі Шерріл, яка перемогла республіканця Джека Чіатареллі.

Обидві кандидатки будували кампанію навколо критики Трампа, наголошуючи на його відповідальності за найтриваліший урядовий шатдаун і жорстку міграційну політику.

Аналітики пояснили, чим дивують результати виборів

Дослідники додали, що ці вибори стали першим серйозним тестом політичного клімату США після дев’яти місяців президентства Трампа. Хоча перемоги демократів відбулися у традиційно "синіх" штатах, вони стали важливим сигналом перед проміжними виборами до Конгресу 2026 року.

Кандидати від Демократичної партії зайнялися соціально-економічними питаннями, як-от зростання цін, оренда та підтримку родин. А от республіканці намагалися мобілізувати виборців темами безпеки та міграції.

Нагадаємо, рівно рік тому, 5 листопада 2024 року, Дональд Трамп здобув перемогу на виборах в США. Читайте на Новини.LIVE, які обіцянки давав глава держави щодо України та світової політики.

Водночас Дональд Трамп відповів, чи буде балотуватися знову на президентських виборах і кого вважає достойним кандидатом.