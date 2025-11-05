Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возвращение Трампа не помогло — демократы выиграли на выборах

Возвращение Трампа не помогло — демократы выиграли на выборах

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 09:56
обновлено: 10:13
Демократы выиграли первые выборы после возвращения Трампа к власти
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В США состоялись первые масштабные выборы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которые неожиданно завершились поражением республиканцев. Демократическая партия выиграла сразу три ключевые гонки — в Нью-Йорке, Вирджинии и Нью-Джерси.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Победа демократа Зограна Мамдани в Нью-Йорке

Новым мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократический социалист Зогран Мамдани — первый мусульманин на этом посту. Его поддержали более двух миллионов избирателей, а это рекорд для городских выборов с 1969 года.

Журналисты отмечали, что Мамдани выступает за увеличение налогов для корпораций и состоятельных американцев, создание бесплатных детсадов, улучшение транспортной системы и замораживание арендной платы. Вместо этого он победил бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат и называл соперника "радикальным леваком".

Трамп угрожает сокращению финансирования и объяснил причину поражения

Еще до объявления результатов Дональд Трамп назвал Мамдани "коммунистом" и пригрозил сократить федеральное финансирование Нью-Йорка.

"Я бы предпочел победу демократа с успешной историей, а не коммуниста без опыта", — заявил в заметке Трамп.

А вот причиной поражения Трамп назвал длительный шатдаун в работе правительства и отсутствие своего же имени в бюллетене.

"Трамп не был в избирательном бюллетене, а также шатдаун — вот две причины, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером", — написал он в соцсети Truth Social.

null
Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Впрочем, во время речи в Бруклине Мамдани поблагодарил избирателей и обратился непосредственно к президенту США:

"Если кто-то может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. Поэтому, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя два слова: "Увеличь громкость".

Он также заявил, что эпоха политиков, которые "служат немногим, оставляя остальных в стороне", в Нью-Йорке завершается.

Демократы сохранили власть в Вирджинии и Нью-Джерси

В штате Вирджиния победу одержала Абигейл Спанбергер, которая сменила на посту республиканца Гленна Янкина. В Нью-Джерси губернатором осталась Мики Шеррил, которая победила республиканца Джека Чиатарелли.

Обе кандидатки строили кампанию вокруг критики Трампа, подчеркивая его ответственность за самый длительный правительственный шатдаун и жесткую миграционную политику.

Аналитики объяснили, чем удивляют результаты выборов

Исследователи добавили, что эти выборы стали первым серьезным тестом политического климата США после девяти месяцев президентства Трампа. Хотя победы демократов состоялись в традиционно "синих" штатах, они стали важным сигналом перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года.

Кандидаты от Демократической партии занялись социально-экономическими вопросами, такими как рост цен, аренда и поддержка семей. А вот республиканцы пытались мобилизовать избирателей темами безопасности и миграции.

Напомним, ровно год назад, 5 ноября 2024 года, Дональд Трамп одержал победу на выборах в США. Читайте на Новини.LIVE, какие обещания давал глава государства относительно Украины и мировой политики.

В то же время Дональд Трамп ответил, будет ли баллотироваться снова на президентских выборах и кого считает достойным кандидатом.

США выборы Дональд Трамп Нью-Йорк Республиканская партия Демократическая партия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации