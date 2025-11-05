Демократы выиграли первые выборы после возвращения Трампа к власти

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В США состоялись первые масштабные выборы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которые неожиданно завершились поражением республиканцев. Демократическая партия выиграла сразу три ключевые гонки — в Нью-Йорке, Вирджинии и Нью-Джерси.

Об этом сообщает Reuters.

Победа демократа Зограна Мамдани в Нью-Йорке

Новым мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократический социалист Зогран Мамдани — первый мусульманин на этом посту. Его поддержали более двух миллионов избирателей, а это рекорд для городских выборов с 1969 года.

Журналисты отмечали, что Мамдани выступает за увеличение налогов для корпораций и состоятельных американцев, создание бесплатных детсадов, улучшение транспортной системы и замораживание арендной платы. Вместо этого он победил бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат и называл соперника "радикальным леваком".

Трамп угрожает сокращению финансирования и объяснил причину поражения

Еще до объявления результатов Дональд Трамп назвал Мамдани "коммунистом" и пригрозил сократить федеральное финансирование Нью-Йорка.

"Я бы предпочел победу демократа с успешной историей, а не коммуниста без опыта", — заявил в заметке Трамп.

А вот причиной поражения Трамп назвал длительный шатдаун в работе правительства и отсутствие своего же имени в бюллетене.

"Трамп не был в избирательном бюллетене, а также шатдаун — вот две причины, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером", — написал он в соцсети Truth Social.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Впрочем, во время речи в Бруклине Мамдани поблагодарил избирателей и обратился непосредственно к президенту США:

"Если кто-то может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. Поэтому, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя два слова: "Увеличь громкость".

Он также заявил, что эпоха политиков, которые "служат немногим, оставляя остальных в стороне", в Нью-Йорке завершается.

Демократы сохранили власть в Вирджинии и Нью-Джерси

В штате Вирджиния победу одержала Абигейл Спанбергер, которая сменила на посту республиканца Гленна Янкина. В Нью-Джерси губернатором осталась Мики Шеррил, которая победила республиканца Джека Чиатарелли.

Обе кандидатки строили кампанию вокруг критики Трампа, подчеркивая его ответственность за самый длительный правительственный шатдаун и жесткую миграционную политику.

Аналитики объяснили, чем удивляют результаты выборов

Исследователи добавили, что эти выборы стали первым серьезным тестом политического климата США после девяти месяцев президентства Трампа. Хотя победы демократов состоялись в традиционно "синих" штатах, они стали важным сигналом перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года.

Кандидаты от Демократической партии занялись социально-экономическими вопросами, такими как рост цен, аренда и поддержка семей. А вот республиканцы пытались мобилизовать избирателей темами безопасности и миграции.

Напомним, ровно год назад, 5 ноября 2024 года, Дональд Трамп одержал победу на выборах в США. Читайте на Новини.LIVE, какие обещания давал глава государства относительно Украины и мировой политики.

В то же время Дональд Трамп ответил, будет ли баллотироваться снова на президентских выборах и кого считает достойным кандидатом.