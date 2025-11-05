Год после избрания Трампа президентом США — обещания против реальности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: АР

Год назад американцы снова избрали Дональда Трампа на пост президента, он победил кандидата, вице-президента (и оппонента) Камалу Харрис в ожесточенной кампании. Такая победа была одержана благодаря сильной поддержке в штатах, где происходили "битвы", включая Флориду, Огайо и Техас.

С самого начала Трамп давал смелые обещания относительно внешней политики, особенно относительно войны в Украине.

"Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя", — заявил Трамп в апреле 2025 года, перекладывая вину за конфликт на своего предшественника.

Он пошел дальше — настаивал, что войны "никогда бы не было", если бы он остался на посту, и утверждал, что мог бы завершить ее "в течение 24 часов". В одной из своих предвыборных речей Трамп снова подчеркнул это, заявив, что вторжение "никогда бы даже не началось, если бы [он] был президентом". Это замечание, которое сейчас широко распространяется в Интернете, стало одной из его наиболее часто цитируемых фраз того периода, подпитывая как поддержку среди его сторонников, так и критику со стороны внешнеполитических аналитиков, которые ставили под сомнение, как такое обещание может быть выполнено на практике.

Саммит Трампа с Путиным на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня

В середине августа 2025 года Дональд Трамп отправился в Анкоридж, Аляска, на важный саммит с Владимиром Путиным, который состоялся на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. Целью встречи было начать переговоры о прекращении огня в войне в Украине, но завершилась без какого-либо конкретного соглашения.

Несмотря на то, что обе стороны назвали переговоры "продуктивными", Трамп публично признал, что "нет соглашения, пока не будет соглашения", возложив бремя прогресса на руководство Украины.

Аналитики Chatham House отметили, что саммит принес скорее визуальные результаты, чем конкретные — толчок в связях с общественностью для Путина, а не дипломатический прорыв.

Переход к модели продажи оружия

После встречи на Аляске Трамп изменил свою политику в отношении поддержки США Украины. Он объявил, что США больше не будут предоставлять прямое финансирование правительству Киева, заявив вместо этого, что американское оружие будет продаваться европейским союзникам, которые затем будут поставлять его Украине.

Знаковое соглашение, о котором писала The Guardian, подтвердило, что такие европейские страны, как Германия и Норвегия, выделили миллиарды на закупку оружия американского производства по этой новой модели, фактически перенаправляя потоки финансирования из Вашингтона в государства-партнеры.

Это изменение сигнализирует о серьезной стратегической перекалибровке: вместо того, чтобы продолжать масштабную прямую помощь, США при Трампе используют союзнические закупки и распределение, чтобы сохранить влияние, одновременно уменьшая свой бюджетный риск.

Вместе эти два политических изменения — саммит, который не привел к прекращению огня, и реструктуризированная модель помощи — подчеркивают эволюционный и неопределенный характер лидерства США в украинском конфликте.

Трамп расхваливает рекорды в "прекращении войн" — обещает, что Украина будет следующей

Кроме Украины, Трамп похвастался тем, что завершил восемь войн в течение своего первого срока, и во время воскресной речи заявил, что он на грани завершения девятой. "Я только что завершил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что для России и Украины это станет реальностью", — сказал президент США на борту Air Force One.

Добавляя зрелища, сторонники Трампа в этом году активно боролись за то, чтобы он получил Нобелевскую премию мира. После того, как в октябре 2025 года премия была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корини Мачадо, Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он поставил "политику выше мира".

Для многих остается вопрос: что могло бы произойти, если бы избиратели выбрали Камалу Харрис?

Сторонники утверждают, что администрация Харрис стремилась бы к более глубоким связям с европейскими партнерами и более взвешенному подходу к России; критики говорят, что это было бы больше похоже на обычный двухпартийный путь внешней политики Вашингтона.

Почему это важно

Риторика Трампа по Украине имеет серьезные последствия: не только для глобальной безопасности, но и для согласования внешней политики США с союзниками по НАТО и международными институтами. Его заявления о "скором прекращении войн" и изменении моделей финансирования сигнализируют об отходе от предыдущих многосторонних структур.

Что дальше

Аналитики внимательно будут следить за следующими шагами Трампа.

Будет ли предложено настоящее соглашение о прекращении огня?

Как европейские союзники отреагируют на то, что администрация Трампа перенаправит продажу оружия, а не прямое финансирование?

И если обещание "девятой войны" снова станет нарративом предвыборной кампании, на какой театр конфликта оно будет направлено?

В конце концов, выборы 2024 года перевернули больше, чем просто страницу — они открыли новую главу в глобальной роли Америки, где Украина стала одним из первых испытательных случаев.