Трамп ответил, пойдет ли на третий президентский срок США

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие люди хотят, чтобы он принял участие в выборах на третий президентский срок. Однако он отметил, что даже не думает об этом.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью CBS News.

Трамп о третьем президентском сроке

Трамп отметил, что есть "много людей", которые хотят, чтобы он баллотировался на третий президентский срок. По его словам, он получает призывы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.

"Но я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных", — сказал американский лидер.

В то же время глава Белого дома отказался называть имена возможных преемников. Он отметил, что еще рано для таких обсуждений. Однако он положительно высказался о ряде республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

"Мне нравится Джей Ди Вэнс... Марко Рубио. Мне нравится так много людей. У нас невероятная скамейка запасных", — отметил Трамп.

В ответ на вопрос о планах на оставшиеся годы нынешнего срока Трамп заявил, что рассчитывает сохранить темпы работы.

"Надеюсь, у меня будет такой же год, как у нас... Лучшие девять месяцев в истории президентства. Поэтому, если я смогу продолжать в том же духе, я буду очень счастлив", — ответил лидер США.

