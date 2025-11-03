Трамп відповів, чи піде на третій президентський термін США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато людей хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це.

Про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю CBS News.

Трамп про третій президентський термін

Трамп зазначив, що є "багато людей", які хочуть, аби він балотувався на третій президентський термін. За його словами, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.

"Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних", — сказав американський лідер.

Водночас очільник Білого дому відмовився називати імена можливих наступників. Він зауважив, що ще зарано для таких обговорень. Проте він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.

"Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних", — зауважив Трамп.

У відповідь на запитання про плани на решту років нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи.

"Сподіваюся, у мене буде такий самий рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож, якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий", — відповів лідер США.

