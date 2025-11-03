Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
США можуть 150 разів підірвати світ — Трамп про ядерну зброю

Дата публікації: 3 листопада 2025 08:34
Оновлено: 08:34
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка має достатньо ядерної зброї, щоб "150 разів підірвати світ". Глава Білого дому також зазначив, що не хоче, аби США залишалися єдиною країною, яка не проводить ядерні випробування.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю CBS News.

Читайте також:

Трамп про кількість ядерної зброї у США

За словами Трампа, США мають таку кількість ядерної зброї, якої вистачить, аби підірвати світ 150 разів.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, що ми повинні щось зробити з денуклеаризацією", — сказав лідер Америки.

Водночас він додав, що обговорював це питання з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато", — сказав Трамп.

Після цих слів американського лідера журналістка CBS News запитала, навіщо США випробовувати ядерну зброю. У відповідь Трамп сказав, що він не хоче, аби Штати "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

"Росія проводить випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни також проводять випробування. Ми — єдина країна, яка не проводить випробування, і я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить випробування. 

Я кажу, що ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ми — відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це", — сказав Дональд Трамп.

Раніше Трамп вже заявляв про можливість відновлення ядерних випробувань США.

Нещодавно у Кремлі зробили заяву про можливу зустріч Путіна та Трампа.

США Дональд Трамп ядерна зброя армія війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
