У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка имеет достаточно ядерного оружия, чтобы "150 раз взорвать мир". Глава Белого дома также отметил, что не хочет, чтобы США оставались единственной страной, которая не проводит ядерные испытания.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью CBS News.

По словам Трампа, США имеют такое количество ядерного оружия, которого хватит, чтобы взорвать мир 150 раз.

"У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. И я думаю, что мы должны что-то сделать с денуклеаризацией", — сказал лидер Америки.

В то же время он добавил, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

"У нас достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир. У России много ядерного оружия, и у Китая будет много", — сказал Трамп.

После этих слов американского лидера журналистка CBS News спросила, зачем США испытывать ядерное оружие. В ответ Трамп сказал, что он не хочет, чтобы Штаты "были единственной страной, которая не проводит испытания".

"Россия проводит испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны также проводят испытания. Мы — единственная страна, которая не проводит испытания, и я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не проводит испытания.

Я говорю, что мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Мы — открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом", — сказал Дональд Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял о возможности возобновления ядерных испытаний США.

Недавно в Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Трампа.