Выборы мэра Нью-Йорка - что сказал Трамп о проигрыше республиканцев

Трамп ответил на проигрыш республиканцев на выборах в Нью-Йорке

Дата публикации 5 ноября 2025 16:36
обновлено: 16:55
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 5 ноября, кандидат от Демократической партии Зоран Мамдани стал победителем голосования за мэра Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп признал, что не ожидал победы республиканцев.

Об этом американский лидер сообщил во время завтрака с сенаторами-республиканцами в Белом доме.

Читайте также:

Трамп о проигрыше республиканцев

Президент США прокомментировал результаты голосования, отметив, что город традиционно поддерживает Демократическую партию.

По словам Трампа, победа кандидата от демократов Зохрана Мамдани была предсказуемой, ведь большинство районов Нью-Йорка — "очень демократические".

"Прошлой ночью мы победы не ожидали. Это... очень демократические районы. Но я не думаю, что это хорошо для республиканцев. Я не думаю, что это было хорошо. Уверен, что это было кому-то на пользу", — заявил президент.

Напомним, что сегодня в США состоялись первые масштабные выборы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которые неожиданно завершились поражением республиканцев. Новым мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократический социалист Зогран Мамдани — первый мусульманин на этом посту.

В то же время Дональд Трамп ответил, будет ли баллотироваться снова на президентских выборах и кого считает достойным кандидатом.

