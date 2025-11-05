Путін просив у Трампа допомоги у врегулюванні війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін два тижні тому звертався до президента США Дональда Трампа із проханням. Йшлося про врегулювання війни в Україні.

Про це американський лідер повідомив під час американського бізнес-форуму в Маямі.

Звернення Путіна по допомогу до Трампа

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", — сказав Трамп.

Також президент США заявив, що деякі подібні питання зміг вирішити за годину й без жодної допомоги від ООН.

Нагадаємо, Трамп спрогнозував, коли завершиться війна між РФ і Україною. На його думку, це може статися впродовж декількох місяців.

Раніше американський лідер висловився щодо передачі Україні "Томагавків". Поки що надавати ці ракети США не планують.