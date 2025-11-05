Путін просив у Трампа допомоги у врегулюванні війни в Україні

Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін два тижні тому звертався до президента США Дональда Трампа із проханням. Йшлося про врегулювання війни в Україні.
Про це американський лідер повідомив під час американського бізнес-форуму в Маямі.
Звернення Путіна по допомогу до Трампа
"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", — сказав Трамп.
Також президент США заявив, що деякі подібні питання зміг вирішити за годину й без жодної допомоги від ООН.
Нагадаємо, Трамп спрогнозував, коли завершиться війна між РФ і Україною. На його думку, це може статися впродовж декількох місяців.
Раніше американський лідер висловився щодо передачі Україні "Томагавків". Поки що надавати ці ракети США не планують.
