Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні

Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:41
Оновлено: 00:29
Путін просив у Трампа допомоги у врегулюванні війни в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін два тижні тому звертався до президента США Дональда Трампа із проханням. Йшлося про врегулювання війни в Україні.

Про це американський лідер повідомив під час американського бізнес-форуму в Маямі.

Реклама
Читайте також:

Звернення Путіна по допомогу до Трампа 

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", — сказав Трамп.

Також президент США заявив, що деякі подібні питання зміг вирішити за годину й без жодної допомоги від ООН.

Нагадаємо, Трамп спрогнозував, коли завершиться війна між РФ і Україною. На його думку, це може статися впродовж декількох місяців.

Раніше американський лідер висловився щодо передачі Україні "Томагавків". Поки що надавати ці ракети США не планують.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації