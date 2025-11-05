Путин просил у Трампа помощи в урегулировании войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин две недели назад обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой. Речь шла об урегулировании войны в Украине.

Об этом американский лидер сообщил во время американского бизнес-форума в Майами.

Реклама

Читайте также:

Обращение Путина за помощью к Трампу

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже десять лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что некоторые подобные вопросы смог решить за час и без как-либо помощи от ООН.

Напомним, Трамп спрогнозировал, когда завершится война между РФ и Украиной. По его мнению, это может произойти в течение нескольких месяцев.

Ранее американский лидер высказался относительно передачи Украине "Томагавков". Пока что предоставлять эти ракеты США не планируют.