Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна увійшла у топ-4 країн за кількістю біткойн-резервів

Україна увійшла у топ-4 країн за кількістю біткойн-резервів

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:22
Біткоїни в України — на якому місці наша країна
Монета біткоїн. Фото: Новини.LIVE

Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3.

Про це свідчать дані порталу BiTBO. 

Реклама
Читайте також:

Біткоїни в України

Відомо, що першу позицію рейтингу займають Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, або приблизно 28 млрд доларів 

На другій сходинці Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів), а третьою стала Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів).

null
Україна на четвертому місці в рейтингу. Фото: BiTBO

Україні, у якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що США стануть криптостолицею світу. За його словами, він перетворює Америку на біткоїн-наддержаву. 

Також ми писали, що президент США є одним із криптобагатіїв. ЗМІ дізналися, які криптовалютні активи має американський лідер. 

рейтинг криптовалюта гроші Україна біткоїн
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації