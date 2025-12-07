Біткоїни в України — на якому місці наша країна

Монета біткоїн. Фото: Новини.LIVE

Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3.

Про це свідчать дані порталу BiTBO.

Біткоїни в України

Відомо, що першу позицію рейтингу займають Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, або приблизно 28 млрд доларів

На другій сходинці Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів), а третьою стала Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів).

Україна на четвертому місці в рейтингу. Фото: BiTBO

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що США стануть криптостолицею світу. За його словами, він перетворює Америку на біткоїн-наддержаву.

Також ми писали, що президент США є одним із криптобагатіїв. ЗМІ дізналися, які криптовалютні активи має американський лідер.