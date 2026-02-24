Видео
Главная Новости дня Зеленский предупредил США — сдача Донбасса не остановит Путина

Зеленский предупредил США — сдача Донбасса не остановит Путина

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 05:17
Зеленский заявил, что Путин не остановится на Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что США убеждены в том, что если Украина сдаст России Донбасс, тогда глава Кремля Владимир Путин остановит войну. Однако украинский лидер не верит, что это единственное требование России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью для Financial Times.

Путин может хотеть не только Донбасс

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш вывод войск из Донбасса, и тогда все закончится. Россия есть Россия, и, знаете ли, им нельзя доверять", — сказал президент.

Он отметил, что давление, которое Трамп оказывал на Киев с целью добиться уступок — было гораздо сильнее, чем давление на Кремль. При этом Зеленский выразил надежду, что американский лидер изменит свою позицию.

"Русским дорого обходится прекращение деятельности из теневого флота, их компаний, их способности торговать, экспортировать энергоресурсы из России, прекращения обхода санкций", — заявил Зеленский, призвав Трампа принять меры против секторов, которые финансируют военную машину Кремля.

Помимо этого президент добавил еще одну фразу о давлении на Россию:

"Я надеюсь, что президент Трамп и США окажут давление на Россию и остановят Путина. Но я прежде всего полагаюсь на граждан Украины, нашу армию, наше производство", — резюмировала глава государства.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
