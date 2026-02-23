Зеленский рассказал о переговорном процессе и позиции россиян

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина вступает в переговорный процесс ради конкретного результата — возвращения пленных, реальных гарантий безопасности и начала переговоров о восстановлении, а участие РФ, как сказал Зеленский, связано с желанием не конфликтовать с США.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью для BBC, цитирует Новини.LIVE.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что Украина очень активна в переговорном процессе, потому что имеет четкое стремление окончания войны. Он подчеркнул, что Киев также поддерживает "инфраструктуру", которую организуют Соединенные Штаты, и назвал США единственной стороной, способной сейчас обеспечить хоть какой-то диалог в трехстороннем формате.

Отдельно президент объяснил, какие достижения уже есть из-за переговоров.

"Мы безусловно хотим результат. Первое, были возвращены пленные. Да, наверное, точно не все, но вопрос уже не в сотнях. Да, все-таки вопросы уже идут в тысячах. И все равно, чего недостаточно, но тем не менее. Вторая история, в принципе, диалоги пришли к тому, что американцы подтвердили, что дадут гарантию безопасности. Сегодня это звучит как привычный факт, но прежде всего, еще полгода назад, на бумаге реальных гарантий безопасности, а они сегодня уже реальные, еще не было", - пояснил Владимир Зеленский.

Отдельным блоком Зеленский связал переговоры с темой восстановления и послевоенной реконструкции. Он пояснил, что одних обещаний партнеров недостаточно, потому что после окончания войны и перехода от военной экономики к рыночной государства, по его словам, не может остаться без денег.

Зато россияне, по мнению главы государства, специально затягивают переговоры.

"Что касается русских, они затягивают время. Но на некоторые вещи они все же идут. Например, в военном формате, я бы не сказал, что даже они идут. Я считаю, что они уходят, чтобы не раздражать американцев", — заявил Зеленский.

В качестве примера он привел дискуссию о мониторинге режима прекращения огня, отметив, что россияне уже соглашаются с тем, что мониторинг будет возглавлять американская сторона, и "американцы с этим живут".

В то же время Зеленский добавил, что вопрос участия европейцев в таком мониторинге, по его словам, пока не воспринимается как обязательная часть механизма, хотя он считает их присутствие желательным.

Отметим, что Владимир Зеленский сообщал о подготовке к следующему раунду переговоров.

Отдельно глава государства объяснял, почему Украина не может деоккупировать территории и сдать Донбасс России.