Переговори Україна США РФ — що Зеленський назвав результатом

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бере участь у переговорах, бо підтримує мирний трек і прагне завершення війни, тоді як росіяни, за його словами, долучаються насамперед для того, щоб "не дратувати американців".

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для BBC, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський назвав досягнення від переговорного треку

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна дуже активна в переговорному процесі, бо має чітке прагнення закінчення війни. Він наголосив, що Київ також підтримує "інфраструктуру", яку організовують Сполучені Штати, і назвав США єдиною стороною, здатною зараз забезпечити бодай якийсь діалог у тристоронньому форматі.

Окремо президент пояснив, які досягнення уже є через переговори.

"Ми безумовно хочемо результат. Перше, були повернуті полонені. Так, напевно, точно не всі, але питання вже не в сотнях. Так, все-таки питання вже йдуть в тисячах. І все одно, чого недостатнє, але тим не менше. Друга історія, в принципі, діалоги прийшли до того, що американці підтвердили, що дадуть гарантію безпеки. Сьогодні це звучить як звичний факт, але насамперед, ще півроку тому, на папері реальних гарантій безпеки, а вони сьогодні вже реальні, ще не було", — пояснив Володимир Зеленський.

Окремим блоком Зеленський пов'язав переговори з темою відбудови та післявоєнної реконструкції. Він пояснив, що одних обіцянок партнерів недостатньо, бо після закінчення війни й переходу від військової економіки до ринкової держави, за його словами, не може залишитися без грошей.

Натомість росіяни, на думку глави держави, спеціально затягують переговори.

"Що стосується руских, вони затягують час. Але на деякі речі вони все ж таки йдуть. Наприклад, в військовому форматі, я б не сказав, що навіть вони йдуть. Я вважаю, що вони йдуть, щоб не дратувати американців", — заявив Зеленський.

Як приклад він навів дискусію про моніторинг режиму припинення вогню, зазначивши, що росіяни вже погоджуються з тим, що моніторинг очолюватиме американська сторона, і "американці з цим живуть".

Водночас Зеленський додав, що питання участі європейців у такому моніторингу, за його словами, поки не сприймається як обов’язкова частина механізму, хоча він вважає їхню присутність бажаною.

Зазначимо, що Володимир Зеленський повідомляв про підготовку до наступного раунду переговорів.

Окремо глава держави пояснював, чому Україна не може деокупувати території та здати Донбас Росії.