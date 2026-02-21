Кая Каллас закликала посилити тиск на Росію

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росія навмисне затягує мирні перемовини. З огляду на це вона закликала Європу посилити тиск на Москву.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Каї Каллас під час пресконференції після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Е5 (Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія) у Кракові.

Реклама

Читайте також:

Каллас вимагає посилити тиск на Росію

Кая Каллас зазначила, що Росія затягує переговори, тому Європа має посилити тиск.

За її словами, перемовини у Женеві вкотре продемонстрували, що Росія не відходить від своїх максималістських вимог.

Водночас вона наголосила, що відповідь Європи залишається однозначною: більше підтримки Україні й більше тиску на РФ.

"Переговори в Женеві вкотре показали, що Росія не відступає від своїх максималістських вимог. За більшістю показників, війна стала ще жорстокішою для України за останній рік. Росія затягує переговори, а не рухається до миру", — сказала представниця ЄС.

Вона пояснила, що відповіддю Європи є більша підтримка України та посилення тиску на Росію.

Каллас нагадала, що ЄС підтримує Україну фінансово і допомагає з гарантіями безпеки. Однак, на її думку, мир можливий лише за умови кроків з боку Росії, зокрема поступок.

"ЄС просувається із кредитом на 90 мільярдів, і перші кошти очікуються у квітні. Також триває планування внеску ЄС у майбутні гарантії безпеки. Водночас нам потрібно бачити поступки з російського боку для сталого миру", — зауважила висока представниця Європейського Союзу.

А також додала, що Росія намагається послабити Європу, ведучи гібридну війну. І тому країни ЄС повинні відповідати на це.

Заяви Каллас про війну Росії проти України

Під час Мюнхенської конференції з безпеки у неділю, 15 лютого, Кая Каллас висловилася щодо Росії. Вона зазначила, що економіка Кремля перебуває в руїнах, а російська армія майже не просунулася на фронті в Україні далі ліній 2014 року.

Також Каллас заявляла, що Росія "навіть не робить символічних кроків до миру". Вона наголошувала, що через поразки на фронті Кремль намагається використати холодну пору року як інструмент тиску.

Після російського удару "Орєшніком" по Львівській області 9 січня Кая Каллас закликала запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії.