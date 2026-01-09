Каллас відреагувала на удар Росії Орєшніком по Львівщині

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на російський удар "Орєшніком" по Львівській області. Вона закликала запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії.

Про це Кая Каллас повідомила у соцмережі X у пʼятницю, 9 січня.

Реклама

Читайте також:

Реакція Каллас на російський удар "Орєшніком" по Україні

Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. За її словами, відповіддю РФ на дипломатичні зусилля є ще більше ракет та руйнувань.

"Ця смертоносна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати. За повідомленнями, використання Росією ракети "Орєшнік" є явною ескалацією проти України і має на меті попередити Європу та США", — зазначила вона.

Висока представниця закликала країни ЄС виконати свої зобовʼязання перед Україною щодо посилення її протиповітряної оборони.

"Ми також повинні ще більше підвищити вартість цієї війни для Москви, зокрема шляхом введення більш жорстких санкцій", — додала Каллас.

Допис Каллас. Фото: скриншот

Нагадаємо, у СБУ показали уламки російського "Орєшніка", яким ворог вдарив по Львівській області.

А нардеп Сергій Нагорняк наголосив, що удар "Орєшніком" був спрямований по об'єкту, який не мав відношення до газопостачання.

Водночас український лідер Володимир Зеленський заявив, що чергова атака окупантів сталася саме тоді, коли почалося значне похолодання.