Главная Новости дня В ЕС резко отреагировали на удар "Орешником" по Львовщине

В ЕС резко отреагировали на удар "Орешником" по Львовщине

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:56
Каллас отреагировала на удар России Орешником по Львовской области
Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на российский удар "Орешником" по Львовской области. Она призвала вводить более жесткие санкции против России.

Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети X в пятницу, 9 января.

Читайте также:

Реакция Каллас на российский удар "Орешником" по Украине

Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. По ее словам, ответом РФ на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений.

"Эта смертоносная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать. По сообщениям, использование Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией против Украины и имеет целью предупредить Европу и США", — отметила она.

Высокая представительница призвала страны ЕС выполнить свои обязательства перед Украиной по усилению ее противовоздушной обороны.

"Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций", — добавила Каллас.

null
Пост Каллас. Фото: скриншот

Напомним, в СБУ показали обломки российского "Орешника", которым враг ударил по Львовской области.

А нардеп Сергей Нагорняк отметил, что удар "Орешником" был направлен по объекту, который не имел отношения к газоснабжению.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что очередная атака оккупантов произошла именно тогда, когда началось значительное похолодание.

война Украина Львовская область Кайя Каллас Россия Орешник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
