Каллас отреагировала на удар России Орешником по Львовской области

В ЕС резко отреагировали на удар "Орешником" по Львовщине
Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на российский удар "Орешником" по Львовской области. Она призвала вводить более жесткие санкции против России.
Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети X в пятницу, 9 января.
Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. По ее словам, ответом РФ на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений.
"Эта смертоносная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать. По сообщениям, использование Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией против Украины и имеет целью предупредить Европу и США", — отметила она.
Высокая представительница призвала страны ЕС выполнить свои обязательства перед Украиной по усилению ее противовоздушной обороны.
"Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций", — добавила Каллас.
Напомним, в СБУ показали обломки российского "Орешника", которым враг ударил по Львовской области.
А нардеп Сергей Нагорняк отметил, что удар "Орешником" был направлен по объекту, который не имел отношения к газоснабжению.
В то же время украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что очередная атака оккупантов произошла именно тогда, когда началось значительное похолодание.
