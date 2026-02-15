Економіка сьогодні в руїнах — Каллас заявила про крах Росії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час виступу у Мюнхені. Фото: Reuters

Росія сьогодні зламана та більше не є супердержавою, як вона звикла про себе говорити. Економіка Кремля перебуває в руїнах, а армія РФ майже не просунулася далі ліній 2014 року.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час Мюнхенської конференції з безпеки у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Каллас про економіку Росії

За словами Каллас, Росія має агресивну риторику, але більше не є супердержавою. Глава дипломатії ЄС наголосила, що Кремль майже не зміг просунутися далі ліній 2014 року, попри понад десятиліття конфлікту та повномасштабну війну в Україні.

"Понад 1,2 мільйона втрат. Сьогодні Росія зламана. Вона відрізає себе від європейських енергетичних ринків, а її громадяни залишають країну", — заявила Каллас.

Вона також наголосила, що РФ повинна відшкодувати те, що вона заподіяла Україні. Крім того, обмеження щодо чисельності армії повинні стосуватися й Москви, якщо відповідну вимогу поставлять Києву.

"Якщо військові сили України мають бути обмежені за чисельністю, то й сили Росії також повинні бути обмежені. Там, де Росія завдала шкоди Україні, вона повинна заплатити. Жодної амністії за воєнні злочини; повернення депортованих українських дітей. Це справді найменше, на що Росія має погодитися, якщо мир є її метою", — заявила дипломатка.

Вона також наголосила, що станом на сьогодні є одна найбільша загроза, яку може становити РФ.

"Вона полягає в тому, що Росія отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", — додала Каллас.

