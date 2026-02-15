Экономика сегодня в руинах — Каллас заявила о крахе России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления в Мюнхене. Фото: Reuters

Россия сегодня сломана и больше не является супердержавой, как она привыкла о себе говорить. Экономика Кремля находится в руинах, а армия РФ почти не продвинулась дальше линий 2014 года.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Каллас об экономике России

По словам Каллас, Россия имеет агрессивную риторику, но больше не является супердержавой. Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Кремль почти не смог продвинуться дальше линий 2014 года, несмотря на более десятилетия конфликта и полномасштабную войну в Украине.

"Более 1,2 миллиона потерь. Сегодня Россия сломана. Она отрезает себя от европейских энергетических рынков, а ее граждане покидают страну", — заявила Каллас.

Она также подчеркнула, что РФ должна возместить то, что она причинила Украине. Кроме того, ограничения по численности армии должны касаться и Москвы, если соответствующее требование поставят Киеву.

"Если военные силы Украины должны быть ограничены по численности, то и силы России также должны быть ограничены. Там, где Россия нанесла ущерб Украине, она должна заплатить. Никакой амнистии за военные преступления; возвращение депортированных украинских детей. Это действительно самое малое, на что Россия должна согласиться, если мир является ее целью", — заявила дипломат.

Она также отметила, что на сегодня есть одна самая большая угроза, которую может становить РФ.

"Она заключается в том, что Россия получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", — добавила Каллас.

EU's Kaja Kallas on Russia:



Самая большая угроза, которую представляет Россия прямо сейчас, заключается в том, что за столом переговоров она получает больше, чем достигла на поле боя. pic.twitter.com/Pbw9e1tDrh - Clash Report (@clashreport) 15 февраля 2026 года

Напомним, ранее мы писали о том, для чего проводят нынешнюю конференцию в Мюнхене. Определены несколько основных вопросов.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский получил премию в Мюнхене. Ее присвоили украинскому народу.