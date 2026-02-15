Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Больше не супердержава — Каллас заявила о крахе экономики России

Больше не супердержава — Каллас заявила о крахе экономики России

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 13:55
Экономика сегодня в руинах — Каллас заявила о крахе России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления в Мюнхене. Фото: Reuters

Россия сегодня сломана и больше не является супердержавой, как она привыкла о себе говорить. Экономика Кремля находится в руинах, а армия РФ почти не продвинулась дальше линий 2014 года.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каллас об экономике России

По словам Каллас, Россия имеет агрессивную риторику, но больше не является супердержавой. Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Кремль почти не смог продвинуться дальше линий 2014 года, несмотря на более десятилетия конфликта и полномасштабную войну в Украине.

"Более 1,2 миллиона потерь. Сегодня Россия сломана. Она отрезает себя от европейских энергетических рынков, а ее граждане покидают страну", — заявила Каллас.

Она также подчеркнула, что РФ должна возместить то, что она причинила Украине. Кроме того, ограничения по численности армии должны касаться и Москвы, если соответствующее требование поставят Киеву.

"Если военные силы Украины должны быть ограничены по численности, то и силы России также должны быть ограничены. Там, где Россия нанесла ущерб Украине, она должна заплатить. Никакой амнистии за военные преступления; возвращение депортированных украинских детей. Это действительно самое малое, на что Россия должна согласиться, если мир является ее целью", — заявила дипломат.

Она также отметила, что на сегодня есть одна самая большая угроза, которую может становить РФ.

"Она заключается в том, что Россия получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", — добавила Каллас.

Напомним, ранее мы писали о том, для чего проводят нынешнюю конференцию в Мюнхене. Определены несколько основных вопросов.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский получил премию в Мюнхене. Ее присвоили украинскому народу.

экономика война в Украине Кайя Каллас Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации