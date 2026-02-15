Мюнхенская конференция по безопасности — каким будет финальный день

Мюнхенская конференция — что в фокусе в финальный день
В Мюнхене сегодня, 15 февраля, завершается конференция по безопасности. В финальный день в фокусе будет несколько ключевых вопросов.
Финальный день Мюнхенской конференции по безопасности
Сегодня на конференции по безопасности мировые лидеры будут говорить о роли Европы и защите демократических ценностей в нынешних условиях. Речь пойдет также о том, как будут строить безопасность в будущем для новых поколений.
Планируется проведение панельных дискуссий, в которых примут участие европейские лидеры, представители правительств, парламентов и международных институтов.
Европа и весь мир столкнулся с новыми угрозами, которые требуют новых и уверенных решений. Именно этому посвящена Мюнхенская конференция по безопасности 2026 г. Украина также принимает участие в мероприятии. Делегацию возглавил глава государства Владимир Зеленский.
