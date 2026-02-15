Мюнхенская конференция по безопасности — каким будет финальный день

Маркус Зедер, Вольфганг Ишингер, Дональд Туск и Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене. Фото: Reuters

В Мюнхене сегодня, 15 февраля, завершается конференция по безопасности. В финальный день в фокусе будет несколько ключевых вопросов.

На мероприятии работает команда Новини.LIVE, поэтому мы оперативно информируем о главных заявлениях и решениях.

Реклама

Читайте также:

Финальный день Мюнхенской конференции по безопасности

Сегодня на конференции по безопасности мировые лидеры будут говорить о роли Европы и защите демократических ценностей в нынешних условиях. Речь пойдет также о том, как будут строить безопасность в будущем для новых поколений.

Планируется проведение панельных дискуссий, в которых примут участие европейские лидеры, представители правительств, парламентов и международных институтов.

Европа и весь мир столкнулся с новыми угрозами, которые требуют новых и уверенных решений. Именно этому посвящена Мюнхенская конференция по безопасности 2026 г. Украина также принимает участие в мероприятии. Делегацию возглавил глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, какая главная цель нынешней Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы рассказывали о том, как прошел второй день конференции по безопасности в Мюнхене — обсудили ряд важных вопросов.